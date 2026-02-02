El Sevilla llegará a Palma tras un viaje movido y con la idea de ganar oxígeno ante el Mallorca

El Sevilla Fútbol Club cerrará esta noche la jornada 22 de LaLiga EA Sports en Son Moix. Al duelo ante los bermellones llega algo más aliviado por la última victoria en casa ante el Athletic, pero sin margen para despistarse en una nueva lucha por la permanencia ante el rival que marca la salvación.

La previa, de hecho, ya empezó antes de pisar Palma. El conjunto nervionense tuvo que aplazar el viaje por un problema técnico en el avión previsto para este domingo, y volará finalmente esta misma mañana con la plantilla concentrada en la ciudad deportiva durante la noche para evitar mayor cansancio y evitar un cambio de planes a contrarreloj.

En el apartado futbolístico, Matías Almeyda ha ido marcando el camino con un mensaje muy de trinchera: sumar. El argentino ha insistido en ello en sus últimas comparecencias: "Es lo fundamental, es lo que nos ha costado porque fíjense que cuando los torneos son tan apretados entre tantos equipos un punto a veces es muchísimo y repito, nuestro equipo el año pasado se salvó por un punto". El Sevilla, ahora mismo, está con 24 puntos y aún mirando de reojo hacia abajo; el Mallorca, con 21, marca el descenso en la decimoctava posición.

Almeyda configura el once con el posible estreno de Maupay

La gran piedra para Matías Almeyda será configurar la defensa con una ausencia clave por sanción. Gudelj no está disponible (acumulación de amarillas), un golpe serio para un equipo que ha encontrado estabilidad con línea de tres centrales y que pierde a un futbolista capaz de ordenar y mandar. En esa foto, el candidato natural a ocupar su sitio es Castrín, llamado a sostener la salida y la vigilancia, salvo que entre Fábio Cardoso, que no ha jugado ningún minuto desde la victoria al Oviedo a finales de 2025.

Marcao, Azpilicueta, Nianzou, Rubén Vargas y Januzaj no entran en la citación al igual que Gudelj por sanción.

Arriba, el Sevilla mantiene dos ideas que ya son identidad reciente: bloque compacto y aprovechar lo que tenga. La sequía a domicilio pesa —la última celebración liguera fuera fue aquel 0-1 en Vallecas el 28 de septiembre de 2025— y Son Moix no parece el lugar ideal para choques largos.

Alineación del Sevilla Fútbol Club ante el Mallorca

Ante ello, el once probable apunta a continuidad: Odysseas bajo palos; carriles para Juanlu y Suazo; centrales con Carmona, Kike Salas y el citado Castrín; y en la sala de máquinas, el regreso de Mendy tras sanción da piernas para batallar junto a Agoumé, con Peque como centrocampista adelantado y nexo con la doble punta que tan buen resultado le dio contra el Athletic la pasada jornada.

Akor Adams e Isaac Romero aparecen como la vía principal en ataque, aunque Neal Maupay, único fichaje del Sevilla en este mercado, está listo y en convocatoria. Ya está en dinámica y su debut es una opción real según guion y podría incluso formar de inicio junto al nigeriano. Alexis Sánchez es otra de las buenas noticias para el Pelado tras su vuelta a la lista de citados, por lo que podría tener minutos en el tramo final.

En Son Moix quizá no se trate de brillar, lo crucial es no regalar nada. Si el Sevilla Fútbol Club quiere que el triunfo anterior ante los de Valverde sea algo más que un respiro puntual, el siguiente paso es sencillo de decir y dificilísimo de hacer: competir y sumar de tres a domicilio después de más de cuatro meses.