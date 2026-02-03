Matías Almeyda, sobre la derrota del Sevilla en Mallorca: "Demasiados errores ante rivales directos"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla Fútbol Club, compareció este lunes en la sala de prensa de Son Moix analizando la dura derrota del conjunto nervionense a manos del Mallorca por 4-1 que vuelve a meter a los hispalenses en la lucha por el descenso.

Muriqi hizo el primero del cuadro bermellón tras un dudoso penalti, Maupay se estrenó con el Sevilla para empatar con un golazo, y en la segunda mitad los goles de Samú Costa, Darder y Pablo Torre sentenciaron a los de Almeyda, adelantados por el Mallorca, en decimoquinta posición y a dos puntos de la quema con el Rayo Vallecano marcando la zona caliente de la clasificación.

Los errores del Sevilla ante el Mallorca

Análisis del partido: "Un análisis negativo, un primer tiempo que lo hicimos como vinimos a buscar, estábamos en desventaja, empatamos. Con control de juego, buena actitud, orden. En el segundo empezamos a equivocarnos en pases, perdidas de marca, laterales. Demasiados errores para jugar un partido ante rivales directos".

Penalti a favor del Mallorca: "Ya está cobrado, para qué voy a hablar. ¿Ustedes cómo lo vieron?".

Errores subsanables con concentración: "Son totalmente evitables, ahora es tarde, se evitan dentro de la cancha. Cuando se hablan, se miran, se estudian. Pero hay que insistir. Tenemos que seguir, esto es día a día, minuto a minuto. Pensaremos primero en el primer partido y tratar de seguir sumando, que hoy ni pudimos"

2-7 en el average particular con el Mallorca: "Todos estamos más o menos en las mismas situaciones, no somos superiores al Mallorca, así estuvo reflejado en el resultado, no en el juego, pero acaba en los puntos. El penal ya está cobrado, para qué voy a hablar".

Puesto en la tabla: "Estamos siempre atentos, pero no es lo que más me preocupa. Me preocupa cometer errores que hemos corregido, visto, hablado. Esas desconcentraciones a estas alturas… todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Es conceder demasiado a rivales directos. El equipo estaba bien, complicando a un rival que en su cancha es fuerte, y aprovechó nuestros errores. Hay que estar concentrados 95 minutos, no solo un tiempo. Es demasiado regalo en el fútbol".

Consciente de la situación: "Venimos luchando desde el primer partido, el dolor de haber bajado un escalón que veníamos a subir. No va a modificar nuestro pensamiento ni un punto, ni tres, ni menos tres. Sabemos qué nos jugamos. Somos muchos los que estamos en esa posición, esto va a ser hasta el final, todas las fechas suben y bajan. Es concentrarse más y no conceder. Si el rival te supera por muchos motivos, ahí sí, pero no por errores propios. El error propio, si no lo cometes tienes cosas a favor. Ahora hay que ver cómo lo trabajamos".