Antonio Cordón respalda a Almeyda en el Sevilla: "Tenemos plena confianza en su trabajo"

La comparecencia de Antonio Cordón en la presentación de Neal Maupay como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club fue bastante extensa. En ella, el director de fútbol de la entidad nervionense abordó diferentes temas como la imposibilidad de contar con Sergio Ramos hasta final de temporada al no tener dinero para inscribir ni límite salarial.

Confianza en Matías Almeyda

¿Peligra el futuro de Matías Almeyda?: "Nosotros cuando iniciamos el proyecto sabíamos que Matías era el entrenador que en este momento, el club, las circunstancias del club, los condicionantes del club, la situación general, de los límites también de la liga, él sabía, ciertamente, que la íbamos a pelear, y sabía que al igual que yo, era un reto, para él y para mí, venir a Sevilla era un reto. Era un reto en el cual queríamos y queremos y estamos convencidos de que vamos a lograrlo, y que con el paso de los meses y de los años, pues estoy convencido de que vamos a enderezar el rumbo, y que vamos a ir creciendo poco a poco, entonces tenemos plena confianza en él, porque es un trabajador nato, el grupo, el equipo está a muerte con él, nosotros estamos a muerte con él, confiamos en su trabajo, y nada más, al final es ir ajustando cosas, charlamos todos los días, seguiremos ajustando porque somos muy críticos con nosotros mismos, es decir, sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, somos humanos, todos los días nos levantamos pensando en que hay que mejorar, y él todos los días se levanta pensando en que hay que mejorar, y duerme poco dándole vueltas continuamente a mejorar lo que nos decía, los goles, a mejorar situaciones del partido, y nada, estoy con plena confianza en él y en los jugadores".

Pequeño margen para fichar: "El bote, realmente lo agotamos comprando el porcentaje que queríamos comprar de Agoumé, que nos faltaba por comprar un 40%, y lo agotamos ahí, decidimos que para nosotros podía ser un jugador que a futuro nos podría dar mucho, y a futuro es un jugador que puede jugar en un gran equipo, entendemos, y entendíamos que era una operación que teníamos que aportar ese bote, porque se nos agotaba el tiempo, si no, no lo conseguiríamos, entonces decidimos emplear ese dinero para tener todo el porcentaje de Agoumé, para si a futuro la cosa va bien, para él y para nosotros, pues tener esa posibilidad para Sevilla".

"El Sevilla es muy grande"

Proyecto del Sevilla FC: "Es que el Sevilla es muy grande, el Sevilla es un club muy grande, ¿cómo no va a tener recorrido? El Sevilla, al final, es una institución que es de las más grandes de Europa, tú cuando hablas con el Sevilla, sinceramente, están grandes clubes, nunca a la altura del Sevilla y te puedo decir que yo las puertas del Sevilla, cuando hablas a cualquier club en Inglaterra, en Italia, en Rusia, no tiene nada que ver a nivel de directivos y de jugadores con los otros clubes, o sea, las puertas del Sevilla, de verdad, se abren muy fácilmente en interés de la gente y en escucharte, entonces, nuestra función es que este club reflote, estamos aquí, para mí era un reto, venir aquí era un reto, muy importante dentro de mi carrera porque entendía que es un club que tenía que mejorar y que creo que va a mejorar y que creo que con los que estamos, vamos a irlo logrando poco a poco, llevamos 8 meses solamente, entonces, ha habido clubes que han estado 17 años, imagínate, aquí llevo 8 meses, yo estoy convencido que con lo que yo estoy viendo en el compromiso de los jugadores, yo nunca vi en un club que los jugadores se rebajasen, bueno, algunos se rebajasen salario, pero es muy difícil y ese compromiso que tienen los canteranos y ese compromiso que hay dentro del vestuario y cómo trabaja nuestro staff, la verdad que eso me lleva a decir oye, hay que pelear por esto y yo mismo también a ser mejor, yo no me quito mi responsabilidad, es decir, internamente tengo que mejorar, sigo mejorando a pesar de que ya tengo mi edad, pero tengo que seguir mejorando día a día, entonces, con nuestra responsabilidad y tratando de ser muy críticos con el trabajo, así que es la forma que tenemos de crecer, sabiendo las circunstancias económicas que son duras, son duras, pero tenemos que pelarlo con el resto de clubes".

Situación en el fútbol: "Esto ocurre en todos los clubes, hablo con todos los directores deportivos y a todos les pasa igual, están todos muy limitados con esta situación. Las normas habrá que cambiarlas, eso no me toca a mí, pienso que sí, realmente creo que se deben cambiar o favorecer el traspaso de los jugadores españoles entre clubes, no sé cual puede ser la norma que pueda hacer que podamos invertir más dinero en jugadores. Es un debate que deben analizar los dirigentes porque están estudiadas por todos ellos. Nos vemos muy maniatados y la gente espera ilusión con fichajes, con jugadores y eso habrá que llevarlo con la ilusión de seguir teniendo canteranos, encajes de bolillos para poder mover algo. La situación vemos que nos pasan otras ligas por encima".