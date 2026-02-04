Antonio Cordón le cierra la puerta a Sergio Ramos: "No tenemos más dinero para poder inscribir a nadie"

Antonio Cordón, director de fútbol del Sevilla Fútbol Club, compareció junto a Neal Maupay en la presentación del delantero francés, único fichaje de invierno y que se estrenó con un golazo en la dura derrota en Mallorca por 4-1. Al término de la rueda de prensa del jugador compareció Cordón, cerrándole por completo la puerta a Sergio Ramos para reforzar la defensa a pesar de tener una ficha libre.

En primer lugar, habló sobre el ariete galo, agradeciéndole que optara "por venir" al Sevilla a "ayudarnos en este proceso". "Esta cesión ya la intentamos en verano pero no pudimos conseguirla. A base de mucho trabajo, finalmente, le tenemos aquí. Ya habéis visto sus cualidades, se ven y es un jugador que conocemos desde hace muchos años en Francia e Inglaterra. Me lo crucé en Francia cuando estaba en el Mónaco y posteriormente su etapa final. Llega en un momento muy bonito para ayudarnos. Espero y deseo, que tiene dos hijos preciosos, tiene una hija Nela, que creo que está enamorada de él como si fuese su novia. Tiene pasión por el papá y espero que la afición termine con esta pasión con él como tiene su hija con él. No voy a hablar de sus características porque las habéis visto todos".

Balance de Cordón sobre el mercado

Balance del mercado: "Teníamos una ruta trazada en estos ocho meses en la cual teníamos que hacer alguna venta, que ya la hicimos en su momento, pudimos incorporar algunos jugadores aún con las plusvalías de esas ventas, sin ninguna inversión. Llegamos al mercado de invierno preparados para cualquier situación que se diese, siempre en consenso con todos los departamentos y con nuestro entrenador. Siempre hablamos que la prioridad era un delantero porque las demás posiciones considerábamos que teníamos que permanecer y no desprendernos de nuestros activos. El delantero es lo que más falta nos hacía, era una petición expresa. A partir de ahí al jugar una sola competición nuestra idea era que si había una salida, como el caso de Ramón y de Álvaro, y para conseguir el delantero tuvimos que pelear mucho durante todo el mes. La situación y las normas de la liga están muy claras, solo puedes utilizar un 20% de las plusvalías y un 50% del salario, lo que nos generaba una dificultad tremenda para traer al delantero. Se nos dio la opción, o la mala suerte, esperemos que se recupere lo antes posible, de que Marcao se ha lesionado cuatro meses, lo que nos abrió un poco de límite, unido al interés del Villarreal por Alfon. Con eso ajustamos todo y a base de pelear con el Marsella, que nos pedía muchas cosas para que Neal viniese. Estábamos preparados para el resto de cuestiones si hubiese venido una oferta. Esto no ha ocurrido porque entendíamos que las ofertas no las considerábamos que no nos liberaban para traer jugadores mejores que los que salían y aparte la plusvalía era muy poca. En el Sevilla tienen que venir jugadores de nivel y entendíamos que no nos podía generar. Sabemos que la situación es muy complicada y que la liga está muy equilibrada, prácticamente en 5 o 6 puntos, sabemos que será una pelea muy fuerte de aquí al final. El foco puesto en los próximos partidos".

El director de Fútbol Profesional del Sevilla FC, Antonio Cordón, en la presentación del delantero francés Neal Maupay / José Manuel Vidal / EFE

Estar alegres: "Esto de estar alegre sé que ha calado mucho y la frase cuando la dije es un estado de ánimo que hay que transmitir en la vida. Es una energía positiva que me encantaría que toda la gente tuviese con su equipo. Esa energía positiva después del partido del otro día nos dolió mucho a todos. Confiamos en darle la vuelta, si no no estaríamos aquí. Hay que cumplir los objetivos que dices para tener positivismo. Nuestra idea es esa y trabajamos en ello cada día. Somos conscientes de que cada día hay que hacer cosas mejores y aprendiendo de lo malo. Aprendemos continuamente de todas las circunstancias. Es un reto muy difícil y en eso estamos. Nos queda mucho tiempo. Esperamos que el camino deseado y queremos poco a poco lo vayamos consiguiendo".

Juanlu: "Por Juanlu no hemos recibido ofertas oficiales. No ha llegado nada por parte de ningún equipo".

Fichajes: "Con lo que hemos traído con Maupay nos hemos quedado sin límite. Nos queda nada. Lo que nos queda es una cantidad irrisoria. Son normas de la liga, no es una cuestión en la que pueda hacer nada. Cada uno podrá pensar si devaluamos la liga y nos ganan otras ligas muy por encima que tienen más ventajas, los jugadores se marchan a otros lugares. Lo sufren todos los clubes y tenemos que trabajar con ello. Nos tenemos que hacer fuertes con nuestro grupo, nuestra afición... Si lo tenemos que hacer por las inversiones de fuera esto no va a llegar. Cada club tenemos que hacernos fuertes con la cantera. Ahí tenemos que hacernos fuerte porque dinero para inversiones tienen pocos equipos. Hay que tener una economía muy estudiada, en la cual sepamos que no vamos a meter al club en deuda y hacernos fuerte con nuestro entrenador y jugadores. Muchos de ellos se rebajaron su salario y esto es lo que están demostrando, un amor tremendo al Sevilla y un esfuerzo que espero que consigamos el objetivo".

Goles encajados: "Cuando se meten goles no son solo los delanteros, se meten desde atrás también. Y cuando te meten goles no es solo la defensa, es todo el equipo. Cada día que hablamos con el entrenador valoramos y estudiamos. Sabemos que esto es un tema colectivo, no de solo una línea. Un objetivo que nos hemos marcado es recuperar a los lesionados. Queremos que estos jugadores estén disponibles para todo estos partidos porque son importantes y de la línea defensiva. Entendemos que hemos tenido problemas por lesiones y trabajamos para recuperarlos y que puedan mantenerse. Si los tenemos a todos, alguno hasta va a sobrar. Es un tema más colectivo que individual".

Proyecto del Sevilla FC: "He estado en otros clubes, pero en ninguno tan grande como el Sevilla. Es un reto mayúsculo en mi carrera porque tiene que mejorar con el paso del tiempo y tan solo llevamos 8 meses".

Posible fichaje de Sergio Ramos: "Nuestra principal prioridad era el delantero, nunca un central. Era fundamental tener más pólvora arriba y que el entrenador tuviese más posibilidades y entre todos era la posición que queríamos cubrir. Con el delantero que era nuestra prioridad, nos hemos gastado todo. No tenemos más dinero para poder inscribir a nadie, a pesar de tener una ficha libre. Me encantaría poder tener dinero y fichar jugadores, pero la realidad es que todos deseamos tener mejores posibilidades económicas, pero es que ahora mismo no hay límite para traer. Que alguien pueda poner dinero, yo no me meto en el dinero de otro. Como no nos lo hemos planteado, porque lo que queríamos era un delantero, no nos hemos planteado traer otro jugador en esa posición".

Situación límite: "Cuando me refiero a cosas bonitas hablo de cosas de valores, que han de instaurarse en un vestuario y en la vida propia. Son fundamentales para tener registros competitivos adecuados y poder habitar en una empresa, en un club de fútbol, de ello hablo cuando hablo de valores, de compromiso, de honestidad. Al final esto ocurre en todos los clubes, hablo con todos los directores deportivos y a todos les pasa igual, están todos muy limitados con esta situación. Las normas habrá que cambiarlas, eso no me toca a mí, pienso que sí, realmente creo que se deben cambiar o favorecer el traspaso de los jugadores españoles entre clubes, no sé cuál puede ser la norma que pueda hacer que podamos invertir más dinero en jugadores. Es un debate que deben analizar los dirigentes porque están estudiadas por todos ellos. Nos vemos muy maniatados y la gente espera ilusión con fichajes, con jugadores y eso habrá que llevarlo con la ilusión de seguir teniendo canteranos, encajes de bolillos para poder mover algo. La situación vemos que nos pasan otras ligas por encima".