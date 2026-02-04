Antonio Cordón transmite confianza pese a los 37 goles encajados por el Sevilla: "Se va a subsanar"

Uno de los múltiples problemas que tiene el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en cada jornada son los errores defensivos, muchos de ellos individuales que lo llevan a una tremenda irregularidad en los resultados y a ser el equipo más goleado de toda la Liga. Hasta 37 veces han recogido Vlachodimos y Nyland el balón de su red en las 22 jornadas transcurridas en el campeonato.

Sobre este asunto habló Antonio Cordón en la presentación de Neal Maupay como nuevo delantero sevillista, dejando también claro que no hay intención de contar con Sergio Ramos hasta final de temporada para reforzar al conjunto de Matías Almeyda, sobre todo, porque no hay dinero para inscribir ni límite salarial.

El director de fútbol del Sevilla quiso poner el foco en el carácter colectivo del problema, evitando señalar únicamente a la zaga como responsable de la sangría: "Cuando se meten goles no son solo los delanteros, se meten desde atrás también. Y cuando te meten goles no es solo la defensa, es todo el equipo. Cada día que hablamos con el entrenador valoramos y estudiamos. Sabemos que esto es un tema colectivo, no de solo una línea".

En esa misma línea, explicó que una de las prioridades pasa por recuperar efectivos y estabilizar una defensa condicionada por las lesiones: "Un objetivo que nos hemos marcado es recuperar a los lesionados. Queremos que estos jugadores estén disponibles para todo estos partidos porque son importantes y de la línea defensiva. Entendemos que hemos tenido problemas por lesiones y trabajamos para recuperarlos y que puedan mantenerse. Si los tenemos a todos, alguno hasta va a sobrar. Es un tema más colectivo que individual".

37 goles en contra

Con 37 goles encajados, el director deportivo no escondió la preocupación, aunque transmitió confianza en el trabajo del día a día para corregir el rumbo: "Sabemos que este número de goles tiene que parar… están todos trabajando día y noche para intentar mejorar este aspecto, porque no nos gusta nada recibir goles, como puedes imaginar. Esto es un tema colectivo que individualmente se va a subsanar, estoy convencido que se va a subsanar”.

Pablo Torre dispara a puerta para marcar su gol, cuarto del equipo balear, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga que RCD Mallorca y Sevilla disputaron en Son Moix / CATI CLADERA / EFE

Incidiendo en ello, Antonio Cordón dejó claro su convencimiento en que "se va a subsanar". El equipo viene de unos meses de conocimiento, conocimiento del staff, conocimiento del entrenador, conocimiento de la liga, y yo creo que poco a poco se está generando algo muy bonito en el vestuario, de verdad te lo digo. Todos tenemos unas ganas tremendas de mejorar, de no sufrir. Sabemos que nos quedan 48 puntos, el primero es el día de Girona, los tres primeros, y sabemos que esto es un trabajo colectivo, que el entrenador está trabajando, al igual que ofensivamente, también trabaja defensivamente para intentar llegar a tener menos goles, y los goles a en contra, pues bueno, es un punto que está ahí, como las estadísticas que se pueden valorar, muchas otras estadísticas, y que siempre estamos analizando para mejorar. Que quede claro, nosotros no estamos contentos con que el otro día perdamos por 4 goles en Mallorca. Estamos muy centrados ya en Girona para que eso no vuelva a pasar, y estoy convencido de que los jugadores están dándolo todo, todo el mundo está dándolo todo para poner su granito de arena. Tenemos un ambiente muy bonito, y estoy convencido de que cuando tienes este grupo humano, de técnicos, de entrenadores, de jugadores, la cosa va a ir para arriba, estoy convencido".

Por último, Antonio Cordón también se detuvo en el caso de Federico Gattoni para ejemplificar el compromiso interno, destacando que el central quiso quedarse para que Matías Almeyda lo evaluara y que incluso hizo un esfuerzo económico: "Cuando hablaba de compromiso de los jugadores, te voy a dar este punto también con Federico. Federico que es un excelente un excelente profesional y una excelente persona él tenía su prioridad era venir a entrenar al Sevilla una vez que acabó el momento de estar con River donde por circunstancias no le dieron muchas oportunidades. Dijo yo me quiero quedar, quiero apostar por el Sevilla quiero jugármela y hasta se ha rebajado el sueldo por seguir jugando en Sevilla, un sueldo importante… ante esas muestras y esas ganas como un profesional no le vas a cerrar la puerta".