Neal Maupay revela cómo fue su negociación con Antonio Cordón: "Quería a alguien como yo"

Neal Maupay ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club. El francés atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán y estuvo acompañado por Antonio Cordón, director de fútbol nervionense, que también compareció ante la prensa.

Lo primero que resaltó el atacante galo es que llega para dar "lo mejor" de él: "Estoy muy emocionado con esta decisión porque creo de verdad en la calidad del equipo, de los jugadores, del staff. Han preparado una estructura fantástica para asegurar que vamos a dar un giro a la situación".

Primer partido: "Me sentí muy bien, personalmente y como equipo hemos cometido errores y eso nos ha costado el partido, pero creo que en cada entrenamiento lo vemos también y vemos como nuestro entrenador está encima de nosotros. Estoy contento por volver a jugar, recuperar la forma y ver que hay confianza en mí y mis compañeros. Queremos hacerlo bien, trabajar y asegurarnos de terminar la temporada de la forma correcta".

Conversaciones para llegar: "Hubo contactos el pasado verano pero por algunas razones no se concretó. El club contactó conmigo de nuevo y sabía que en enero quería venir, ayudar y ser parte de esta historia. Es algo que no doy por hecho, sé que el Sevilla ha tenido muchísimo éxito y que es un club histórico con logros en el pasado. Es una gran responsabilidad, me gustan los desafíos. Cunado hablé con el club, el entrenador y mis compañeros, vi que había muchísima calidad y cualidades. Quería empezar lo antes posible y aquí estoy para jugar".

Cómo fue la negociación: "Antonio me contactó, me dijo que quería alguien como yo en el equipo y mi agente me dijo que me querían aquí. Dije que sí y aunque a veces es difícil por las negociaciones, yo quería venir. Me siento muy afortunado. Es una gran oportunidad y cuento con la confianza de Antonio, del equipo, espero que de los fans también. Estoy aquí para ganar partidos, mejorar y vivir esta experiencia. Creo que puedo ayudar al equipo, a los jóvenes y que pueden beneficiarse de ello. Son chavales fantásticos y veo mucha calidad. Hay que apretar porque el fútbol es así, tenemos que ganar todos los partidos, asegurarnos de cambiar las cosas desde ya".

Maupay sobre Almeyda

Matías Almeyda: "Es un entrenador muy pasional, con una gran visión de fútbol, que sabe lo que quiere sobre el campo y que nos ofrece también la libertad para cambiar las posiciones y para jugar un poco fluyendo con el encuentro. Los entrenamientos son muy intensos y se asegura de que todos corramos, todos nos esforcemos, todos ayudemos a los compañeros y cuando hablé con él antes de venir tuve una gran sensación de que es una gran persona. Llevamos una semana juntos y he visto como entrena, lo que nos ofrece como entrenador. Es fácil culpar a una gestión, pero al final del día los responsables somos los jugadores, los que estamos en el campo. Tenemos buenos entrenadores, médicos, un personal médico fantástico y somos los responsables del rendimiento en el campo".

Posibilidad de fichar en verano: "Hubo contactos en verano, pero era difícil que pudiésemos conseguirlo. Hemos afianzado la postura que teníamos, querían que viniera para ayudar y aportar mi calidad al equipo. Es un desafío. Podemos ver todos esos trofeos y tenemos que ser mejores, jugar lo mejor posible y dar todo de nosotros. Cuando estaba en Marsella intentamos ganar la liga y esto es un nuevo desafío muy emocionante para mí. Tenemos muy buenos aficionados, un fantástico estadio y es el momento de ofrecer lo mejor de nosotros".

Competir: "Lo más importante para nosotros es intentar centrarnos en nosotros mismos, trabajar, más y más y tratar de mejorar. Somos los que tenemos que marcar la diferencia y no podemos dejar que las habladurías entren en el vestuario. Tenemos que asegurarnos de que dentro del equipo, del vestuario, los jugadores pueden marcar la diferencia y los partidos son once contra once, tenemos que trabajar por la misma meta, ofrecer lo mejor de nosotros y con la calidad que tenemos nos irá bien. Hay habladurías y después están las acciones. Aunque se hable ahí fuera tenemos que centrarnos, trabajar duro y cuando llegue el partido ofrecer lo mejor de nosotros para cambiar la situación".

El papel de Geoffrey Kondogbia en la llegada de Maupay

Anteriores jugadores franceses en el club: "Hablé con Kondogbia porque en las primeras reuniones con el club quería saber un poco más sobre su experiencia y me dijo que era un club increíble, una ciudad increíble, con unos fans alucinante y me dijo que tenía que venir. Yo estaba muy seguro de mi decisión, pero todavía si cabe añadió aún más seguridad a esa decisión. Gameiro también estuvo, sé que hay muchos jugadores franceses que han pasado por aquí pero no he hablado con ellos. Solo me han dicho cosas buenas de Sevilla y ahora estoy aquí y muy contento. Hay trabajo por delante y partidos que ganar. Hablar está muy bien pero tenemos que ganar partidos y que la situación mejora. No queremos estar en esta situación".

Ídolos en el fútbol: "Nunca he tenido uno, pero cuando empecé en el fútbol era muy joven. En 2006 cuando Francia perdió la final del Mundo, Zidane era un ídolo para mí".