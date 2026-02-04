Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla FC

El Sevilla se prepara bajo la borrasca Leonardo con cambios defensivos para recibir al Girona

Azpilicueta suma una sesión más en la que Almeyda no cuenta con Castrín, Marcao, Januzaj ni Vargas

Isaac Romero, en el entrenamiento del Sevilla FC este miércoles

Isaac Romero, en el entrenamiento del Sevilla FC este miércoles / Sevilla FC

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios mientras la borrasca Leonardo azota a casi toda Andalucía. Lo hicieron los de Matías Almeyda después de una primera sesión de recuperación el martes en el que hubo una buena y una mala noticia en la defensa, algo que obligará al Pelado nuevamente a darle una vuelta a su idea de cara al duelo del próximo sábado en Nervión contra el Girona.

Será una final ante los de Míchel, que con diez de los últimos quince puntos logrados en Liga ha escalado hasta la duodécima posición y empieza a poner la vista hacia la zona media de la tabla gracias también a los refuerzos invernales. De hecho, la mejoría de los gerundenses es notable actuando a domicilio, donde ha sumado nueve de quince en las cinco salidas más recientes.

Para repetir victoria en casa tras vencer al Athletic se prepara el Sevilla de Almeyda, cuya derrota más reciente en Son Moix este pasado lunes, saliendo goleado por 4-1, revitalizando al Mallorca y metiendo a los sevillistas en la zona baja, ha vuelto a evidenciar que en el mercado de fichajes, además de Maupay, Antonio Cordón tendría que haber incorporado nuevas piezas al conjunto nervionense.

Azpilicueta, en la sesión de recuperación del Sevilla FC el pasado martes

Azpilicueta, en la sesión de recuperación del Sevilla FC el pasado martes / Sevilla FC

Azpilicueta apunta a la convocatoria y Castrín se cae

Este pasado martes, los Servicios Médicos del Sevilla FC informaron que Andrés Castrín sufría una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha, producto de un golpe en la sesión del pasado domingo, la última previa al desplazamiento en Mallorca, con una evolución en las últimas horas desfavorable. Ante ello, el canterano sevillista deberá parar unos días y se explica por dicho motivo que no fuera de la partida en Son Moix y sí actuara Fábio Cardoso.

De cara al Girona, con César Azpilicueta cada vez ganando más confianza en las sesiones y, teniendo en cuenta la importancia del choque, puede que se incruste en la defensa junto a Kike Salas y Carmona.

Nemanja Gudelj también está de vuelta tras su sanción por acumulación de tarjetas, otra buena noticia para Almeyda, que ya sólo tiene a Marcao, Januzaj y Vargas en la enfermería además de la reciente contusión que sufrió Castrín y que le dejará probablemente fuera de la lista del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

