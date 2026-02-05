Sevilla FC - Girona FC: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Sevilla Fútbol Club tendrá una final por la permanencia este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una más en la todavía temprana jornada 23 de LaLiga EA Sports que lo medirá a un Girona Fútbol Club que ha cogido aire en las últimas semanas y ha escalado hasta la duodécima posición, adelantando a los de Matías Almeyda, que se mantienen con vida dos por encima del Rayo Vallecano que marca los puestos de descenso con 22 puntos.

Está muy apretada la mitad baja de la tabla con diez equipos en cuatro puntos y en esta lucha sin igual por aguantar en la élite del fútbol español los blanquirrojos necesitan tres puntos que hagan olvidar el ridículo del pasado lunes en Son Moix, donde fueron derrotados por el Mallorca por 4-1 en un partido con graves errores defensivos y que deja a los de Almeyda como los más goleados del campeonato con 37 goles en contra.

Con diez de los últimos quince puntos logrados en Liga, los de Míchel Sánchez empiezan a poner la vista hacia la zona media de la tabla gracias también a los refuerzos del mercado de fichajes. De hecho, la mejoría de los gerundenses es notable actuando a domicilio, donde ha sumado nueve de quince en las cinco salidas más recientes.

Altas y bajas del Sevilla ante el Girona

El pasado martes, los Servicios Médicos del Sevilla FC comunicaron que Andrés Castrín sufre una contusión en el cuádriceps de la pierna derecha tras un golpe recibido en el entrenamiento del domingo, el último antes del viaje a Mallorca. La evolución en las últimas horas no fue buena, por lo que el canterano deberá guardar reposo unos días. Esa es la razón de que no estuviera disponible en Son Moix y de que Fábio Cardoso fuera el elegido.

Pensando ya en el duelo ante el Girona, César Azpilicueta va ganando sensaciones y confianza en las sesiones y, por la relevancia del partido, no se descarta que se integre en la zaga junto a Kike Salas y Carmona. También regresa Nemanja Gudelj tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas, otra noticia positiva para Almeyda, que mantiene en la enfermería a Marcao, Januzaj y Vargas, además del propio Castrín, que apunta a quedarse fuera de la convocatoria del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Horario del partido entre Sevilla FC y Girona FC

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Girona Fútbol Club de Míchel Sánchez se enfrentarán en la jornada 23 de La Liga EA Sports este domingo a partir de las 18:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los tres enfrentamientos más recientes venció el cuadro gerundense por 0-2 en dos ocasiones y por 1-2 hace dos campañas. Para remontarse a una victoria sevillista hay que retroceder hasta 2018 en la última vez que el Girona estuvo en primera División, venciendo por 2-0 y 1-0 en 2018.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Girona FC

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Girona Fútbol Club de Míchel Sánchez, correspondiente a la jornada 23 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.