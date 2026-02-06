Alineación probable del Sevilla ante el Girona: Almeyda empieza a tener soluciones en todas las líneas

El Sevilla Fútbol Club se mide este sábado al Girona Fútbol Club. Vivirá Nervión y el Ramón Sánchez-Pizjuán una nueva tarde de fútbol en el que los de Matías Almeyda tienen la obligación de sumar tres puntos ante un conjunto gerundense que llega al alza a la capital hispalense y que se ha repuesto tras un nefasto inicio de temporada.

El trabajo sevillista a lo largo de la semana ha estado marcado por la borrasca Leonardo, que ha condicionado desde el inicio de la misma las sesiones en campo con varios entrenamientos pasados por agua.

Gudelj vuelve al eje de la zaga

La noticia en el apartado de altas y bajas en clave sevillista esta semana es la lesión de Andrés Castrín. El pasado martes, los Servicios Médicos del conjunto nervionense comunicaron que el canterano había sufrido una contusión en el cuádriceps de la pierna derecha tras un golpe recibido en el entrenamiento del domingo, el último antes del viaje a Mallorca. Ello hizo que el Pelado no contara con él en Mallorca y optara por Fábio Cardoso, que salió en la foto de varios goles y aspira de nuevo a la suplencia.

Uno de los motivos que refuerza que el portugués no parta de inicio ante el Girona este sábado es la vuelta de Nemanja Gudelj tras cumplir ciclo de tarjetas amarillas.

De esta forma, por delante de indiscutible Odysseas Vlachodimos estarán Juanlu en la derecha con Carmona, el capitán en el eje de la línea de cinco, Kike Salas y Gabriel Suazo. Serán los encargados de frenar la alta cantidad de goles encajados, que asciende hasta 37 en 22 jornadas.

Oso es es único que podría entrar en lugar del chileno en el carril zurdo, pero parece que los galones para Almeyda son más importantes que el rendimiento mostrado en los encuentros más recientes.

Sobre César Azpilicueta todo lo que se diga será aventurarse. Nadie mejor que el técnico argentino para comentar cómo está y en qué estado se encuentra también Tanguy Nianzou, ya que ambos deberían figurar en la lista.

Peque, Maupay y Akor, la referencia ofensiva del Sevilla

Djibril Sow ya se quedó fuera del once en Palma y todo apunta a que repetirá una nueva suplencia, ya que Almeyda ha encontrado solidez con un doble pivote, que formarán Batista Mendy y Lucien Agoumé, jugando con Peque como hombre libre en la mediapunta y siendo nexo entre la medular y la doble punta, donde tampoco se vislumbran novedades.

El tanto convertido por Neal Maupay en su estreno con la elástica sevillista, de gran calidad, le da la titularidad garantizada en un equipo carente de ser capaz de crear peligro en acciones individuales.

Isaac Romero, Alexis Sánchez y Akor Adams están disponibles, partiendo con ventaja el nigeriano para ser el acompañante del francés en un día en el que una victoria es vital para que la pesadilla del descenso no cobre más fuerza con cada jornada que pasa.