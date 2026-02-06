Sevilla-Girona, duelo de permanencia sin margen de error

Sevilla y Girona se miden este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un choque vital por la permanencia. Los andaluces, a dos puntos de la zona de descenso, y los catalanes, a tres, llegan muy exigidos y sin apenas margen tras caer con claridad en sus últimos compromisos ligueros.

Las derrotas en Mallorca (4-1) y Oviedo (1-0) han dejado tocados a ambos conjuntos, que saben que un nuevo tropiezo puede complicar seriamente su futuro inmediato en LaLiga EA Sports.

Un Sevilla frágil y presionado

La goleada encajada en Palma, con un segundo tiempo muy negativo, ha devuelto al Sevilla a una realidad incómoda. Después de sumar cuatro puntos en las jornadas previas, el equipo volvió a mostrar sus problemas estructurales, especialmente en defensa.

Con 24 puntos, el conjunto sevillista es el que más goles ha encajado del campeonato, una fragilidad que no ha logrado corregirse pese a los ajustes tácticos. En ataque, aunque genera ocasiones, la falta de efectividad sigue penalizando a un equipo que vive entre la inquietud de su afición y el temor al descenso.

Refuerzos en defensa y dudas físicas

Para este partido, el Sevilla recupera a Nemanja Gudelj, tras sanción, y a César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, ambos tras lesión, aunque ninguno está para completar el partido. Siguen fuera varios efectivos, especialmente en defensa y en las bandas, lo que limita las opciones del técnico.

En ataque repetirá Neal Maupay, único refuerzo invernal, que ya vio puerta en su debut, mientras que en el carril derecho se mantiene la duda entre Carmona y Juanlu.

Un Girona con problemas y bajas sensibles

El Girona tampoco llega en su mejor momento. La derrota ante el colista y la lesión de Marc-André ter Stegen han frenado la dinámica positiva del equipo, que había enlazado buenos resultados en las últimas semanas.

Sin recambio para el portero ni refuerzos en las posiciones solicitadas, el técnico tendrá que recomponer su once. La baja de Àlex Moreno, único lateral izquierdo natural, obliga a recolocar piezas en defensa, mientras que el centro del campo y la mediapunta siguen abiertos a distintas combinaciones.

Un partido que puede marcar el rumbo

Con la clasificación muy ajustada, el Girona necesita puntuar antes de afrontar un calendario exigente, mientras que el Sevilla se juega recuperar confianza ante su público. Más allá de los tres puntos, el choque puede marcar el estado anímico de ambos equipos en las próximas semanas.

Alineaciones probables:

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona o Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Peque; Maupay y Akor Adams.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

Árbitro: Jesús Gil (C. Extremeño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 18.30.