¿Cuándo se jugará el Sevilla-Girona? Este es el nuevo horario del partido

El Sevilla Fútbol Club afrontaba este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán un duelo con aroma a “final” por la permanencia. Será en la todavía temprana jornada 23 de LaLiga EA Sports, frente a un Girona que en las últimas semanas ha recuperado oxígeno y se ha aupado hasta la 12ª plaza, superando a los de Matías Almeyda. Finalmente, a causa de la borrasca Marta el encuentro ha quedado suspendido y se disputará este próximo domingo.

Altas y bajas del Sevilla ante el Girona

El martes, los Servicios Médicos del Sevilla informaron de que Andrés Castrín padece una contusión en el cuádriceps derecho tras un golpe sufrido en el entrenamiento del domingo, el último antes del viaje a Mallorca. La evolución fue desfavorable y el canterano deberá parar unos días, lo que explica su ausencia en Son Moix y la entrada de Fábio Cardoso en el once.

De cara al choque del sábado, César Azpilicueta sigue ganando ritmo y confianza en las sesiones y, por la importancia del partido, no se descarta que se incorpore a la defensa junto a Kike Salas y Carmona. También vuelve Nemanja Gudelj tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas, una buena noticia para Almeyda. En la enfermería continúan Marcao, Januzaj y Vargas, además del propio Castrín, que apunta a quedarse fuera de la convocatoria para el duelo en Nervión.

Horario del partido entre Sevilla FC y Girona FC

El partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30 horas, se pospone para este domingo 8 de febrero a las 16:15 horas, por lo que coincidirá con el Athletic Club-Levante a dicha hora tal y como estaba fijado con anterioridad por LaLiga.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Girona FC

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Girona Fútbol Club de Míchel Sánchez, correspondiente a la jornada 23 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.