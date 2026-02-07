Oficial: el Sevilla-Girona queda suspendido por la borrasca Marta

Ya es oficial. El encuentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30 horas, queda suspendido ante los efectos de la borrasca Marta que tiene a la provincia hispalense en alerta naranja. La Junta de Andalucía, en coordinación con LaLiga, ha decidido adoptar esta decisión en Nervión y en el Cádiz-Almería de LaLiga Hypermotion, previsto para esta misma noche de sábado a las 21:00 en el Nuevo Mirandilla.

La borrasca Marta llegó este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso naranja en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga. Ante ello, el Sevilla Fútbol Club comunicó a LaLiga hace unas horas que su postura era no jugar debido a la situación climatológica.

Comunicó la entidad nervionense que prefería aplazar el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports previsto para esta tarde a las 18:30 horas. El motivo que esgrimen desde el club es que no quieren hacer a los aficionados que vienen de fuera de la capital recorrer 30,40 o 50 kilómetros en "estas condiciones adversas". Todo ello, con un riesgo bastante importante para los aficionados de la provincia que tuvieran que desplazarse hasta el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La Subdelegación del Gobierno de Madrid ya suspendió por alerta roja el encuentro hace dos temporadas, el 3 de septiembre de 2023 de la jornada 4, entre Atlético de Madrid y Sevilla Fútbol Club.

Finalmente, tras el primer no de LaLiga, la decisión que ha adoptado la Junta de Andalucía ha sido la de suspender el partido.

Escrito de la Junta de Andalucía para la suspensión del Sevilla-Girona

INSTRUCCIÓN DEL CONSEJERO DE SANIDAD, PRESIDENCIA Y EMERGENCIAS EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN ANDALUCÍA.

"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil los siguientes eventos deportivos:

Día 7 de febrero de 2026

Partido de fútbol correspondiente al Campeonato Nacional de Liga entre el Sevilla FC y el Girona FC, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, previsto para las 18:30 horas.

Partido de fútbol correspondiente al Campeonato Nacional de Liga entre el Cádiz CF y la UD Almería, en el Estadio Nuevo Mirandilla, previsto para las 21:00 horas".

Escrito del Ayuntamiento para el aplazamiento del Sevilla-Girona

"Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1.

Esta escalada a Fase de Emergencia fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22:07h del 6 de febrero. Como consecuencia de ello y en prevención de posibles incidentes, este Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Es por este motivo, por lo que se estima necesario el aplazamiento del partido de fútbol entre el Sevilla F.C. y el Girona previsto para las 18:30h de hoy en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, ordenándose, por tanto, su suspensión.

En Sevilla a la fecha que consta en el pie de firma.

EL TTE. DE ALCALDE DELEGADODE SEGURIDAD CIUDADANA Y RECURSOS HUMANOS

Destinatario: ILTMO. SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN SEVILLA.-".