El Sevilla pide aplazar el partido ante el Girona por la alerta naranja

La borrasca Marta ha llegado este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso naranja en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga. Ante ello, el Sevilla Fútbol Club ha comunicado a LaLiga que su postura es que "prefieren no jugar" debido a dicha situación climatológica.

Comunica la entidad nervionense que prefieren aplazar el encuentro porque no quieren hacer a los aficionados que vienen de fuera de la capital recorrer 30,40 o 50 kilómetros en "estas condiciones adversas".

El Sevilla ya ha dejado claro a las autoridades y a LaLiga su postura, pero dejan claro a la misma vez que la potestad recae sobre LaLiga y es quien debe decidir si se disputa o no el Sevilla Fútbol Club-Girona Fútbol Club.

LaLiga dice que de momento no lo suspende y el Sevilla está en manos de la Subdelegación del Gobierno, que son quienes tienen la última palabra. Si dicen que no, no habrá partido.

La Subdelegación del Gobierno de Madrid ya suspendió por alerta roja el encuentro hace dos temporadas, el 3 de septiembre de 2023 de la jornada 4, entre Atlético de Madrid y Sevilla Fútbol Club.