Matías Almeyda no se muerde la lengua: "Ya ni el arbitraje nos respeta"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, atendió a los medios de comunicación tras el empate salvado en el descuento gracias a un gol de Kike Salas y al penalti que detuvo Vlachodimos.

El técnico argentino valoró el penalti no señalado por manos de Vitor Reis además de analizar el encuentro y recordar lo que pensó cuando vio el penalti de Suazo a Iván Martín.

Análisis del partido: "En la primera parte lo hicimos muy mal, se modifica la atmósfera y se hace complicado. En el segundo tiempo, por intermedio de los cambios y el sistema creo que mejoró y por eso llegamos al empate. Y por otro error casi perdemos nuevamente en el último segundo. Pero esto es lo que somos, tenemos que seguir trabajando y luchando".

Marcaje individual: "Ahí están equivocados. Y el día que quieran, les explico qué es marcar al hombre. Pero no camuflen algo que no es. Marcar al hombre es uno contra uno en todo el terreno del juego y no lo estamos haciendo. Eso ha sido mi etapa en otros clubes y que me ha dado resultado. Acá sé que no lo puedo hacer. He modificado el sistema para tener un libre, que a veces me queda entre el lateral y el central y otras veces me queda por otro sector. Si nos ponemos, nos juntamos, hablamos de fútbol y explico por qué hago cada cosa. Cada partido es diferente. Porque si preguntara cómo fue la presión el otro día o cómo fue la de hoy, son todas diferentes, porque estudio. Puede salir bien o mal. Es muy fácil sentarse y mover la fichita. Hay un montón de condimentos que tiene el fútbol. Hablando son todos campeones. Estamos trabajando y si soy malo, me echarán. Nunca me planteo si me equivoco, y si lo hago no lo voy a decir para que me maten mañana".

La importancia de sumar: "Cómo se dio el final del partido, ganamos un punto y lo podríamos haber perdido. Nos salvamos por nuestro portero, por la virtud de él. Entonces, considero a esta altura que cada punto que se sume es muy bueno. Acá tiene que haber algo muy claro: jugamos para salvar la categoría. Este Sevilla es el que lucha acá, el que hay que darle confianza, el que se va a equivocar, el que tiene entrenador que se va a equivocar. Es muy simple. Son finales todos los que jugamos".

Penalti no señalado de Vitor Reis: "No me detengo en eso, porque el último penal lo hicimos nosotros. Es difícil que nos cobren algo porque creo que ya ni el arbitraje nos respeta".

Penalti de Suazo a Iván Martín: "Estaba viendo la jugada y ya estaba el empate. ¿Para qué apurarnos? De un saque largo, quedamos mal parado y viene un penalti que es demasiado regalo. Después de todo lo que venimos hablando, todo lo que corregimos... Ahora, cada vez que veo que tiran un córner donde no va y está mal, hay muchas cosas que están mal. Doy un valor especial a la entrega que tienen los chicos, se están partiendo el alma y no es fácil jugar en este ambiente. Nos vamos a equivocar. Hay que darle confianza porque hay una institución atrás. El que realmente es hincha de este club tiene que entender que estamos luchando por una permanencia por el bien de la historia, y después se verá. Les valoro eso a los muchachos: la disposición, la aceptación, que les pegan todo el día, que les dicen que son un desastre, que no pueden jugar en el Sevilla. Son los que juegan en el Sevilla. Y los tenemos que bancar a la muerte".

Explica el cambio de Akor Adams por Alexis Sánchez: "Respeto lo que puedan llegar a decir y sé por qué tomo las decisiones sé quién salta más, quién tiene más tiempo para cabecear y no importa si uno mide dos metros y el otro 1,60. Hay una historia detrás de Alexis Sánchez y creía oportuno su ingreso faltando diez minutos, que algo podía llegar a lograr. Nada te garantiza que porque sea gente alta vaya a hacer gol de cabeza; de hecho, todavía ni uno hemos hechos. Porque tampoco los centros eran buenos. Y aparte me equivoco".