Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Girona: Vlachodimos, MVP

El Sevilla Fútbol Club rescató un punto en el descuento ante el Girona gracias a un golazo de Kike Salas y al salvador Odysseas Vlachodimos, que le detuvo con todo para terminar un penalti a Stuani.

Con el empate, el conjunto de Matías Almeyda escala hasta la decimotercera posición y suma 25 puntos, quedándose a tres por encima del Rayo Vallecano, que deberá jugar su aplazado ante el Oviedo.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(3) Matías Almeyda: planteamiento tétrico que propició que se viera la peor primera parte del Sevilla en lo que va de curso. ¿Suazo antes que Oso? ¿Galones ante merecimiento? Tras el descanso decidió buscar el gol y se vio otro equipo más valiente y peligroso gracias a las entradas de Oso y Ejuke.

Titulares

(10) Odysseas Vlachodimos: una tarde más volvió a ser el mejor del Sevilla. Cuatro goles salvó en el primer tiempo, no pudiendo evitar el tiro de Lemar a los 2 minutos. En el descuento le paró el penalti a Stuani para conservar el punto conseguido con el gol de Kike Salas.

(0) José Ángel Carmona: probablemente el ruido exterior afecte a según qué jugadores, pero su nivel un día más fue ínfimo. Era el más regular del Sevilla en el primer tramo de temporada, pero está perdido por completo. Mal colocado.

(2) César Azpilicueta: Almeyda lo sustituyó tras el descanso después de no poder lidiar con Bryan Gil, Vanat y Tsygankov. Muy superado por el Girona en el primer tiempo tras su regreso.

(3) Nemanja Gudelj: la fiabilidad que estaba ganando como líbero desaparece cuando el plan de partido se cae a los dos minutos.

(7) Kike Salas: con un zurdazo salvó al Sevilla en el descuento después de salir en la foto del tanto del Girona con el pase de Bryan a Hugo Rincón por debajo de sus piernas.

(2) Gabriel Suazo: jugó antes que Oso y no demostró para nada merecer jugar en este Sevilla. En el segundo tiempo junto a él mejoró como todo el equipo, pero pudo cargarse todo con un penalti a Iván Martín en el último segundo.

(2) Batista Mendy: perdido, desubicado y sin contener a un Girona que campó a sus anchas ante la inoperancia suya y la de Agoumé, que no sujetaron al equipo.

(1) Lucien Agoumé: espectador de lujo en el 0-1 a los dos minutos desde que se gestó la jugada en la medular, quedándose mirando sin participar en la defensa hasta que termina el balón por debajo de sus piernas tras el tiro de Lemar. El Girona encontró espacios a su espalda. Inoperante con balón. Diésel, un día más.

(4) Peque Fernández: el córner que botó y que no entró en el campo fue el fiel reflejo del nivel de nerviosismo que tuvo el Sevilla en la primera mitad. Hasta ese momento era el único que intentó poner cordura a un plan deficiente. Sustituido al descanso.

(3) Akor Adams: vivió en fuera de juego cada vez que sus compañeros lo buscaron, no hizo un sólo remate y no ayudó a Maupay. Almeyda lo cambió por Alexis.

(4) Neal Maupay: falló una clara en el punto de penalti y tuvo otra que salió desviada. Fueron las únicas apariciones en una tarde muy pobre del francés.

Suplentes

(5) Juanlu Sánchez: entró por Carmona tras el descanso y hubo mejoría en el carril diestro, asociándose bien con Ejuke para acercar al Sevilla al gol.

(7) Oso: el mejor jugador de campo del Sevilla. Desde que entró en el campo el equipo mejoró, fue él quien metió en área rival al Sevilla y quien gozó de las mejores ocasiones.

(6) Chidera Ejuke: revolucionó al Sevilla y cambió el guion del partido. Le falta finura, pero es el único que regatea y que encara en un equipo carente de dichas características, algo que hace que sea un jugador diferente y necesario.

(4) Djibril Sow: ayudó a la mejoría del equipo, pero fue más el conjunto que él quien inició ese paso al frente para buscar el empate. Intrascendente, un día más.

(3) Alexis Sánchez: no es el Alexis del primer tramo de temporada. Es un jugador ya en la recta final de su carrera y cuya técnica, pocas veces la puede poner al servicio del equipo.