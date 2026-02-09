Kike Salas carga contra los árbitros: "Somos un club histórico y merecemos respeto"

El autor del gol del Sevilla Fútbol Club que le dio a los de Matías Almeyda un valioso empate ante el Girona fue Kike Salas. El moronero anotó en el descuento con un zurdazo desde fuera del área tras aprovechar un error de Echeverri.

Al término del encuentro habló en zona mixta el canterano sevillista poniendo el foco en el penalti no señalado por manos de Vitor Reis en la primera mitad.

Análisis del partido: "En la primera parte no hemos sabido gestionar el partido, nos han superado. En la segunda parte teníamos que dejarnos el alma por el escudo; hemos reaccionado, quizás nos ha faltado tener más claridad. Ha llegado el premio del empate. Y en esa ocasión del penalti, no podemos conceder esos desajustes atrás quedando 30 segundos. Es un error de todos. Gracias a Ody, que es muy bueno y nos ha salvado".

Gol desde fuera del área: "La he cogido y le he pegado con el alma, con lo que me quedaba. Gracias a Dios, ha entrado"

Penalti no señalado por manos de Vitor Reis: "Un penalti muy claro, le da en la mano. Lo revisa, pero no dicen nada desde arriba. Somos un club histórico y merecemos respeto. Lo podría haber mirado, a lo mejor, pero es una decisión que no depende de nosotros".

Oso destaca a Vlachodimos

Balance del partido: "Ha sido un partido loco en el que sacamos orgullo en la segunda parte para sumar un punto y hay que quedarse con esas cosas buenas. Me pidieron que me atreva y que hiciese cosas diferentes, el propio marcador te lo pide, tirar para arriba con orgullo y corazón para sacar el resultado sea como sea. He celebrado más la parada de Odysseas que el gol de Kike, porque ese gol te hubiera hecho marcharte con cara de tonto. Pero también hay que darle un gran abrazo a Kike".