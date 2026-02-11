Almeyda entrena con cuatro ausencias y cuatro apercibidos de cara al Alavés

Las jornadas de LaLiga EA Sports se cuentan por finales en el Sevilla Fútbol Club. Después de arañar el pasado domingo un punto en el descuento ante el Girona en el Ramón Sánchez-Pizjuán, este sábado se medirá al Deportivo Alavés, quinto equipo en visitar Nervión en 2026, que se ha saldado hasta la fecha con dos derrotas, una victoria y un empate.

Los resultados de local y a domicilio, y los 38 goles en contra en 23 encuentros ligueros, han provocado que el conjunto de Matías Almeyda tenga este fin de semana otro duelo crucial por la permanencia frente a los de Eduardo Coudet, que tienen los mismos 25 puntos que el cuadro blanquirrojo, sólo tres por encima ambos de un descenso que marca el Rayo Vallecano con un partido pendiente contra Oviedo por disputarse.

Almeyda pierde a Oso tras el Girona

El agónico punto logrado ante los de Míchel en Nervión gracias a un gol de Kike Salas y a un penalti parado por Vlachodimos no fue lo único reseñable del choque del pasado domingo que tuvo que posponerse un día por la borrasca Marta.

Oso, salió lesionado del partido y será baja, según él mismo reconoció en sus redes, para cuatro o cinco semanas, por lo que Almeyda pierde al carrilero más incisivo en ataque para los choques ante Alavés, Getafe y Betis en el derbi en La Cartuja, y dependiendo sus sensaciones podría reaparecer en el encuentro ante el Rayo Vallecano el 8 de marzo o en el Camp Nou una semana después. Suazo, titular indiscutible y obligado a ir a más en esta etapa sin el canterano zurdo.

"Los Servicios Médicos del Sevilla FC, tras las pruebas realizadas en la mañana de este lunes, informan de que el jugador sevillista Joaquín Martínez, 'Oso', sufre una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador, que recibió una entrada en el gemelo izquierdo durante el partido de este domingo ante el Girona FC, queda pendiente de evolución", comunicó la entidad nervionense.

Januzaj está de vuelta en una sesión marcada por los canteranos

Hasta seis jugadores de los escalafones inferiores del Sevilla se ejercitaron a las órdenes de Matías Almeyda este miércoles en un entrenamiento en el que el Pelado sigue contando con cuatro bajas tras recuperar a Adnan Januzaj, a quien defendió hace diez días en la previa de Mallorca. El belga regresó el martes y puede entrar en la citación.

Al margen de Oso, el técnico blanquirrojo no cuenta aún con Marcao, Castrín y Vargas, siendo los cuatro las bajas confirmadas para medirse a un Alavés que ha anotado únicamente seis goles a domicilio, siendo dos de ellos en el choque más reciente en Cornellà, donde sumaron su segunda victoria fuera de Mendizorroza en Liga.

Para el duelo con los babazorros, Almeyda contará con el problema añadido de tener a Azpilicueta, Carmona, Suazo y Agoumé con cuatro cartulinas amarillas, a una de incurrir en sanción.

Al ser cuatro teóricos titulares, algunos sin recambio como Suazo o Agoumé, deberán gestionar bien los duelos en un mes de febrero que se antoja determinante para un Sevilla que aún tiene que jugar con casi todos los rivales de la parte alta de la tabla.