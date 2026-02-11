Gudelj pide el fichaje de Vlachodimos en el Sevilla: "Ojalá pueda estar aquí muchos años"

Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla Fútbol Club, ha atendido a los medios de comunicación este miércoles al término del entrenamiento en la rueda de prensa de jugador intersemanal del conjunto nervionense. Se ejercitaron los pupilos de Matías Almeyda con cuatro bajas, cinco apercibidos y Januzaj sobre el césped junto a sus compañeros, por lo que todo apunta a que el belga entrará en la citación del Pelado de cara al duelo contra el Alavés este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El centrocampista serbio repasó en primer lugar el inminente choque con los babazorros, que será una nueva final: "Son todas finales ahora para nosotros y el equipo está bien. Está entrenando fuerte, está entrenando bien, está corrigiendo los errores que tenemos, como los tienen todos los equipos, intentamos mejorar y la verdad que el equipo está preparado para el siguiente final y todos los finales que van viniendo".

Ofertas para salir en invierno: "Esos son temas que realmente lleva mi padre. Yo le he pedido, bueno, no le he pedido, él me ha dicho y yo también, siempre hemos quedado así, en no hablar de esas cosas, sobre todo como capitán de este equipo, creo que el equipo no se merece un capitán que está con la cabeza en otro sitio hablando de otras cosas y por eso a mí no me ha llegado nada, porque yo intento estar con la cabeza siempre para el Sevilla y ya siempre lo he dicho varias veces que ya vendrá el tiempo de hablar de Nemanja Gudelj, que de momento el Sevilla Fútbol Club es lo que importa y es lo más importante y hay que estar con la cabeza siempre".

38 goles en contra en 23 partidos: "Para empezar es verdad que es una cosa que tenemos que mejorar y lo intentamos mejorar entre la semana, entrenando, pero bueno, hay que decir que la defensa es una cosa del equipo entero, la presión empieza arriba, acaba con los defensores y es un tema que como equipo tenemos que mejorar, lo sabemos, pero bueno, al final si recibes dos goles pero marcas tres, ganas el partido, entonces queremos que nos marquen menos goles y marcar más goles y así vamos a ganar más partidos".

Odysseas Vlachodimos tras parar un penalti durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Girona FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Gudelj destaca el papel de Vlachodimos en el Sevilla

Gudelj pide la continuidad de Vlachodimos: "Sí bueno, es difícil porque Bono aquí llevaba años ha ganado títulos y Vlachodimos ahora está aquí y no lleva ni un año. Tengo una muy buena relación con Odi, he jugado contra él en Portugal, ahora jugamos juntos muchas veces y nos encontramos para tomar un café fuera del club y bueno creo que es un portero espectacular, creo que lo está enseñando es que está en una forma muy buena y ojalá pueda estar aquí muchos años".

Mensaje al sevillismo: "El mensaje a la afición yo creo que yo como capitán lo que quiero pedir para el sábado es un apoyo un sevillismo al máximo da igual cómo empieza el partido que si nos den un golpe no nos den un golpe pero necesitamos un sevillismo 90-95 minutos a tope porque siempre he dicho y siempre lo hemos demostrado que cuando la afición y el equipo se unen y sobre todo en el Sánchez Pizjuán que no hay un equipo que lo va a pasar fácil".

Dificultad de jugar en Nervión ante los pitos de la grada: "Creo que cuando la afición y el equipo están unidos es cuando se saca el mejor rendimiento del equipo al final la frustración de la afición es entendible de la situación en la que estamos y de la situación de donde viene el Sevilla Fútbol Club. Yo lo entiendo, pero obviamente no es una situación ideal para el jugador como sacarlo siempre dándolo todo como lo estamos haciendo en el campo y ganar partidos y así vamos a salir vamos a salir juntos".

Gudelj, en contra de algunos cánticos de la afición: "No, no he hablado con el presidente de esa situación, lo que creo que la situación es una respuesta que he dado antes. Entiendo el enfado de la afición en una situación difícil el club no está donde quiere estar y donde merece estar y donde debe estar, pero sí que quiero decir que hay cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol".

Diferencias para Gudelj desde que llegó a un Sevilla campeón luchando ahora por permanecer: "Sí, es complicado. Yo antes del Sevilla también jugaba por ejemplo yo empecé en el Breda en Holanda y el Breda también luchaba para no descender, entonces no, no es una situación desconocida para mí, pero sí es verdad que llevo aquí siete años y los primeros cuatro o cinco años estábamos en una situación diferente a la de ahora, que es una situación que hay que aceptar e intentar salir de esa situación en los años que vienen lo antes posible y volver al Sevilla que ha estado siempre y que merece estar".

Orgullo estar en el Sevilla: "Por eso siempre he dicho que esto es uno de los clubes más grandes y más bonitos del mundo que yo aquí desde el primer día que llegué me sentí directamente en casa y eso no es para decirlo, eso es porque lo sentí así. Y lo sentí así por la afición por el club por la gente dentro del club entonces esto es un club muy grande y sabemos que la situación es difícil sabemos que van a haber enfados que van a haber pitos en algunos momentos pero de esto hay que salir juntos unidos y con una afición dándonos el apoyo sabiendo que van a ser el jugador número 12 en el campo y así se sale de esta situación juntos y ojalá pronto podamos hablar estando en otra situación y hablando cómo hemos salido unidos y juntos de la situación en la que estamos".

Sin opinión sobre la posible llegada de Sergio Ramos como jugador: "Sí Sergio excompañero mío y un gran amigo pero es un gran futbolista un gran jugador pero yo creo que esa pregunta no es para mí. Vamos yo te puedo decir mi opinión de Sergio como persona y como jugador, que las dos cosas son muy buenas, pero no es mi posición de dar otra respuesta".