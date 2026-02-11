Gudelj pide más respeto arbitral para el Sevilla: "Son muchas decisiones cuestionables"

Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla Fútbol Club, ha repasado esta mañana tras la tercera sesión de entrenamientos toda la actualidad en clave blanquirroja en la rueda de prensa de jugador intersemanal. El serbio ha dejado clara su postura acerca de los pitos contra la directiva en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha mandado un mensaje de unión al sevillismo antes de la "final" contra el Alavés y ha destacado el papel de Vlachodimos, pidiendo al club que siga más allá de verano.

En otro orden de cosas, Gudelj también ha recordado la importancia de que el Sevilla esté recuperando a jugadores de la enfermería en las últimas semanas, ha quitado hierro a los apercibidos de sanción, ha pedido respeto a los árbitros y le ha echado un capote a Almeyda: "Todo el grupo tiene una relación muy buena con él".

Azpilicueta, Carmona, Suazo y Agoumé, además de Nianzou, que siempre es duda por su estado físico, están con cuatro cartulinas amarillas en la previa del Alavés, algo que para el capitán sevillista no es un problema aunque no sea lo idóneo: "Lo bueno es que el equipo está recuperando muchos lesionados, siguen ahí un par de ellos, pero vamos recuperando al equipo entero y eso hace que si se cae uno, va a estar otro. Claro que preferimos tener todos los jugadores siempre en todos los partidos, pero no me preocupa ese caso porque estamos todos preparadísimos".

Descontento por los arbitrajes recientes al Sevilla

En el apartado que sí fue claro Nemanja Gudelj fue sobre los árbitros. Ya hablaron Almeyda y Kike Salas tras el encuentro contra el Girona, y en la misma línea se muestra el serbio: "Yo estoy de acuerdo totalmente, pienso que había varias situaciones donde creo que se nos ha faltado un poco al respeto, por decirlo así, y yo pediría un poco más de respeto para el Sevilla Fútbol Club porque creo que estamos un poco, cómo decirlo, por debajo de otros equipos, en forma de arbitraje, pienso yo".

Ahondando en la cuestión y en el criterio arbitral, el capitán sevillista no quiso echar la culpa de la situación actual del Sevilla a los colegiados ni quiere pensar en que se trate de forma distinta forma al equipo respecto a años atrás cuando el presente era mejor: "No quiero echar la culpa al arbitraje por nada de la situación en la que estamos, pero lo que puedo decir es que sí he notado esta temporada, que he hablado mucho con los árbitros, que muchas son decisiones cuestionables y que la moneda muchas veces cae al lado malo cuando podría haber caído también al otro lado y eso es lo que me molesta. Como he dicho antes, yo sólo pido más respeto del arbitraje y muchas veces algunas decisiones un poco mejores".

Matías Almeyda, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Girona FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Gudelj respalda a Almeyda y entiende que las críticas hay que aceptarlas

La deriva institucional y deportiva del Sevilla también afecta a Matías Almeyda, quien ha estado cuestionado por parte de la afición en las últimas semanas tras unos resultados lejos de lo esperado y viendo siempre con miedo un final de temporada en el que los nervionenses tendrán que batallar con muchos equipos para permanecer en Primera División.

Relación Gudelj-Almeyda: "La relación con el míster es muy buena, no sólo conmigo, todo el grupo tiene una relación muy buena con el míster. Todos creemos que es el míster ideal para este grupo, para este Sevilla y confiamos muchísimo en él y él en nosotros. Esa relación y esa conexión se nota día a día y muy contento por eso. Vamos a salir de esta juntos".

Sobre el míster sevillista ha hablado Gudelj, que entiende las críticas y aboga por mejorar y trabajar: "Crítica siempre va a haber, sobre todo en la situación en la que estamos. Tenemos calidad en el grupo, estamos luchando, podríamos hacerlo mejor y cuando uno puede hacerlo mejor siempre va a haber crítica. Hay que aceptarlo, somos profesionales y hay que seguir trabajando unidos aquí en la ciudad deportiva e intentar mejorar las cosas que se pueden mejorar y sacar en los partidos siempre lo máximo".

Por último, respecto al esquema de Almeyda en el que el serbio ha actuado estos encuentros más recientes como líbero en línea de cinco, Gudelj ha dejado claro que se siente cómodo: "El míster últimamente está jugando con cinco, yo en muchas ocasiones menos contra el Mallorca he jugado ahí en medio y me siento bien. Llevo aquí ya siete años y he jugado en varias posiciones y tengo la suerte de que sé encontrarme bien como central, como en este caso entre los centrales o en el mediocampo. Yo siempre he dicho que donde el míster me necesite ahí intentaré dar mi mejor versión en el campo y lo sigo haciendo. Otro día será que el míster me necesitará en otro sitio si juega con otra táctica y lo que he dicho, siempre intentaré dar lo máximo en la posición en la que el míster me necesite".