Alineación probable del Sevilla ante el Alavés: Almeyda, con cinco apercibidos y un sistema por decidir

El Sevilla Fútbol Club está metido en la parte baja de la clasificación y cada jornada tiene una final por la permanencia. Este domingo jugará su último partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán este febrero y lo hará recibiendo al Deportivo Alavés, situado en la tabla con los mismos 25 puntos, tres por encima del descenso, que tiene el conjunto sevillista.

Quien llega ratificado al duelo por el presidente del club, José María del Nido Carrasco, es Matías Almeyda: "Matías Almeyda es una pieza más de todas las piezas que hay en el Sevilla. La confianza es absoluta en él. Con Matías y Antonio hablo todos los días. Sé como está Matías, está fuerte y es la persona ideal para liderar este Sevilla. Hay que poner en valor que estas personas hayan salido de su zona de confort para venir aquí. Este Sevilla tiene que estar más pendiente de cuadrar presupuestos que de preocuparse de la parcela deportiva. Confiamos en Matías".

Almeyda elige entre lesiones y apercibimientos

El Pelado será el encargado de confeccionar un once en el que vuelve a no tener a cuatro jugadores y en el que podría tener hasta cinco apercibidos de sanción.

"Es un portero espectacular, está enseñando que está en una forma muy buena y ojalá pueda estar aquí muchos años", manifestaba Gudelj sobre Odysseas Vlachodimos, que paró un penalti la pasada jornada ante el Girona en el descuento y mantuvo un punto de oro. El griego será otra vez titular este sábado en Nervión y el encargado de defender la portería del Sevilla en una defensa con las bajas de Marcao y Castrín y cuya duda reside en si estará conformada por cuatro o cinco integrantes.

Entre Carmona -apercibido-, con cuatro tarjetas, y Juanlu, deberá decidir Almeyda en la derecha independientemente de que elija uno u otro sistema, con Azpilicueta -apercibido-, Gudelj y Kike Salas en el eje si opta por salir con línea de cinco y con Gabriel Suazo -apercibido- en el carril zurdo. Ahí no hay dudas, Oso está lesionado para cuatro o cinco semanas y el chileno es titular indiscutible sin el canterano. Nianzou, con cuatro amarillas, podría ser la novedad.

Batista Mendy, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Girona FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Batista Mendy y Lucien Agoumé son fijos en el doble pivote, y parece que Peque puede actuar como hombre libre si decide mantener Almeyda la doble punta con Neal Maupay y Akor Adams.

Otra opción sería contar con Ejuke, que dio buenos minutos en la segunda parte ante el Girona, en uno de los costados y mover a Peque al contrario rompiendo también la línea de cinco en defensa en busca de ser más protagonista en una nueva final por la permanencia en Nervión.

Lo que sí tendrá seguro tanto el Sevilla como los jugadores, es que con 38 goles en contra es muy difícil sacar los resultados adelante. Sobre ello, Gudelj fue bastante claro el miércoles: "La defensa es una cosa del equipo entero, la presión empieza arriba y acaba con los defensores. Es un tema que como equipo tenemos que mejorar, lo sabemos, pero bueno, al final si recibes dos goles pero marcas tres, ganas el partido, entonces queremos que nos marquen menos goles y marcar más goles y así vamos a ganar más partidos".