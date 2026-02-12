Del Nido Carrasco zanja el debate en el Sevilla: "Nadie piensa en recalificar el Sánchez-Pizjuán"

Casi 45 minutos ha comparecido en antena José María del Nido Carrasco repasando la actualidad del Sevilla Fútbol Club. El actual presidente de la entidad nervionense acudió a La Jugada de Canal Sur Radio para hablar del proceso de venta de la entidad, confirmar que la decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es suya y para ratificar tanto el trabajo de Almeyda como de Cordón.

Del Nido Carrasco habla sobre la venta del Sevilla

El máximo mandatario sevillista tocó todos los temas posibles, pero lo que más importancia tiene para la afición blanquirroja es la venta del club, con Sergio Ramos como uno de los interesados: "Conozco por el entorno de Sergio Ramos que van a empezar una Due Diligence, pero no es el único posible comprador".

Sergio Ramos como futbolista: "La decisión de que Sergio no juegue en el Sevilla es mía. El entorno de Sergio, sabéis el cariño que le tengo, me llamó y me dice que han suscrito una LOI con los accionistas y que quería jugar. Pero para mí era incompatible que podía ser dueño del Sevilla y que después estuviese jugando porque se podía dar la casuística de que el dueño del Sevilla fuese mandado por el entrenador, un delegado o un empleado. Fui yo el que dije que era incompatible y por eso no juega en el Sevilla".

Primeros interesados: "Los conocí, hablamos de la situación del club y nunca más he vuelto a saber de ellos. Desconozco los motivos por los que decidieron no cometer dicha inversión".

Si se marchara qué significaría para el club: "No me mantiene en el cargo cobrar 1, 10 o 100. Estoy porque tomo decisiones y lo cree el consejo y el mayor financiador, que es Goldman Sachs. A partir de ahí, mientras cuente con el respaldo y tenga la conciencia tranquila, tengo un pacto, seguiré gestionando de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer".

Los americanos: "Digo esas palabras en un contexto de ataque, acoso y derribo hacia el club. Las personas que regentaban el grupo americano han cambiado por diferentes problemas y los que ahora lo dirigen piensan que es mejor una unión a una guerra porque perjudica los intereses. En mi cabeza no cabe que se ataque a una sociedad en la que tiene acciones. El grupo americano no hace nada ni para bien ni para mal pero no continúa con el hostigamiento".

Todo igual hasta 2027: "Estoy dirigiendo en una época convulsa en la que he sido uno de los responsables y seguiré tomando decisiones que sean buenas para el Sevilla. Cuando alguien compre el club cambiará la situación. No sé cuando va a pasar porque no tengo bola del futuro, sé el proceso que se ha iniciado y eso puede durar 1 día o 10 años".

Cómo ha llegado el Sevilla a esta situación

Volvió a reiterarse Del Nido Carrasco en que la realidad del Sevilla es fruto de decisiones pasadas: "Reiterar que fruto de vivir en esa vorágine deportiva de clasificar siempre para la Champions, llegamos a tener entre los ejecutivos una plantilla de 200 millones de euros y lo hicimos pensando que era lo mejor para la entidad. Cuando se cayó la Champions, se cayeron los ingresos. El escenario deportivo es distinto".

Ante ello no pretende buscar culpables ni nombres propios: "Tomamos las decisiones que creíamos oportunas. Tenían un riesgo deportivo que llevaba al económico. Los jugadores veteranos no permitían la plusvalía por el rendimiento inmediato. Con esos jugadores nos equivocamos y no dieron el rendimiento esperado. Cuando te caes de Champions ingresas la mitad".

Por dicha situación admite sentirse responsable: "No quiero ni mirar para otro lado. Se hicieron muchas cosas bien y otras mal. Me siento responsable. No me voy a hacer la víctima y tomo las decisiones que hay que tomar par que el Sevilla siga adelante. Nos queda travesía que pasar y me siento con fuerza para hacerlo. El día que haya un cambio accionarial daré un paso al lado y me liberaré. Me hubiera encantado dirigir al Sevilla en otra situación".

Idea con el nuevo Sánchez-Pizjuán

¿Recalificar el Sánchez-Pizjuán?: "La única manera que tendría el Sevilla de jugar en La Cartuja es que durante las obras del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán nos vayamos allí. Nadie piensa en recalificar esos terrenos, sino hacer un nuevo Pizjuán en el mismo sitio. Es distinto, para firmar un futbolista hay que cumplir las normas de la liga, no podemos invertir 40 millones que generemos en otros ingresos. El Sevilla construiría el estadio con financiación que se pagaría con lo que genere el estadio".

Cómo se ve como presidente: "Si estoy fracasando o no es una valoración vuestra, tomo las decisiones oportunas para garantizar la supervivencia del club. Hemos recortado, tomando decisiones impopulares que no me agradan. He dicho que tengo la conciencia tranquila porque soy consciente de que estoy tomando las decisiones oportunas".

Cómo cree que pasará a la historia en el Sevilla: "Tengo la conciencia tranquila porque estoy tomando las decisiones que creo que son mejores para la sociedad para disfrutar del futuro del Sevilla. Hemos tenido más aciertos que errores y al final entre varios nos hemos equivocado, yo me he quedado al frente y vamos a darle la vuelta la situación. No tengo ninguna duda, si no me hubiese ido a mi casa. José María del Nido Carrasco no sería un problema si me tengo que ir. Las decisiones que tengo que tomar muchas son incómodas y estoy para pensar lo que va a pasar mañana".