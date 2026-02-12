Del Nido Carrasco: "La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía"

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla Fútbol Club, ha hablado este mediodía para repasar la situación del conjunto nervionense en La Jugada de Canal Sur.

Tiempos difíciles en el Sevilla: "Es un buen momento para hacer balance de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos"

Valoración de la temporada: "Cuando en verano Antonio, Matías y yo nos sentamos a valorar la presente temporada éramos conscientes de que las circunstancias se podían dar, algo mejor o peor. Sabíamos el papel del Sevilla FC esta temporada y estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante".

Del Nido Carrasco defiende a Almeyda

Ratifica a Matías Almeyda: "El Sevilla en los últimos años desde 19/20 hasta cuatro temporadas después, 22/23, toma unas decisiones con la finalidad de consolidar al equipo en Champions y disputar títulos, jugamos dos finales. Algo haríamos mal cuando la sociedad empezó a perder dinero pese a llevar los ingresos del club a los 260 millones de euros. El equipo cae de Champions, asumimos un riesgo deportivo que tenía un riesgo económico y el Sevilla pasa de 230 a 110 millones de euros. En esos momentos se cometen decisiones que no son acertadas y que hemos hecho autocrítica y nos encontramos que el Sevilla compite con plantillas menos caras y que Matías Almeyda es una pieza más de todas las piezas que hay en el Sevilla. La confianza es absoluta en Matías Almeyda".

Confianza en Matías: "Yo con Matías y Antonio hablo todos los días. Sé como está Matías, está fuerte y es la persona ideal para liderar este Sevilla. Hay que poner en valor que estas personas hayan salido de su zona de confort para venir aquí. Este Sevilla tiene que estar más pendiente de cuadrar presupuestos que de preocuparse de la parcela deportiva. Confiamos en Matías".

Cómo está Del Nido Carrasco: "José María del Nido Carrasco está con la conciencia tranquila porque estoy cumpliendo la hoja de ruta. Hemos reducido en 220 millones de euros los gastos. Sin estar en Champions no se podían mantener. Una cosa es que te canten "Junior, vete ya" y otra "Junior, muérete". Desearle la muerte a alguien no es agradable y esto se tiene que condenar. No tengo que decirles nada, lo único que todas las noches cuando me acuesto pienso si me merece la pena, pero en un acto de responsabilidad, con el pacto y este tipo de decisiones las tiene que tomar alguien para la supervivencia del Sevilla. Acepto ser el malo de la película y lo hago por una cuestión de responsabilidad. Mientras cuente con el apoyo de los accionistas seguiré, independientemente de que se entiendan, o no se entiendan".

Sanciones por los cánticos: "Hay una diferencia entre lo que es José María y ser el presidente. Esta mañana hemos recibido una denuncia. El presidente ha mandado alegaciones esta mañana para defender al Sevilla de posibles sanciones y para que esas personas que me han cantado que me muera puedan seguir viniendo y no le cierren el estadio."

¿Merece la pena seguir en el Sevilla?: "Me entran ganas un día sí y otro también de irme. Tengo hijos pequeños que no se enteran de esta situación pero yo no entiendo que en la vida, cuando hay un problema, salir corriendo y huir. Cuando hay un problema se tiene que afrontar. El consejo de administración se ha quedado gestionando su empresa para sacar esta situación y yo me encuentro con fuerzas. Se va a acabar esta situación, el Sevilla va a volver pero hay que pasar por una transición. Estas personas son las mimas de la época más gloriosa del club y somos las que tenemos que solucionar esta situación. No me voy a ir del Sevilla salvo que los accionistas completen el proceso de venta. Va a tener que hacer lo mismo sea el que sea. Reducir los costes con la repercusión que tiene en el césped".

Venta del Sevilla FC: "No tengo nada que ver, mi familia tiene muchas acciones, yo no tengo nada que ver en el proceso de venta y conozco algunos asuntos. Son todos sevillistas y buscan una situación que satisfagan sus pretensiones y que sea lo mejor para el Sevilla. A mí me consta que están ocupados en dicha situación y que buscan lo mejor para ellos y para el club. Prevaleciendo que sea mejor para el Sevilla que para sus intenciones".

"No estoy pensando en el futuro, me cuesta día a día contestarme por qué no me voy, estoy centrado en el día a día"

Cargo en el club cuando se venda: "El día que me digan que me tengo que ir me iré, si alguien compra el club me imagino que ellos gobernarán y no nosotros. Con respecto a Sergio conozco que hay suscrita una LOI para conocer y empezar una due dilligence para comprar el club. Esa pregunta es más para comprador y vendedor. No estoy pensando en el futuro, me cuesta el día a día de contestarme porque no me voy y estoy centrado en el día a día. El proceso de venta lo tiene que dirigir alguien y que puede durar el tiempo que dure. No sé que va a pasar".

Riesgo de una causa de disolución: "El Sevilla ha trabajado los mecanismos oportunos para no entrar en causa de disolución. Entre este año y el que viene ajustaremos el balance de pérdidas y ganancia. A partir de ahí empezar a crecer y acercarnos a lo que hemos sido".

La deuda neta y realidad financiera del Sevilla FC: "La deuda neta son de 88 millones de euros. Las compañías se valoran en valor menos la deuda y el valor del Sevilla es X menos 88 millones. Hemos vivido seis años de guerra accionarial bestial y vivimos en una época premeditada de muchas noticias fake. No sé qué intenta la gente que dice que el Sevilla tiene una deuda de 300 millones de euros. Hemos celebrado en 21 meses 7 Juntas de Accionistas".

Soluciones de futuro: "El Sevilla no necesita para cumplir su hoja de ruta una ampliación pero si alguien pone dinero a fondo perdido puede acelerar esta hoja de ruta que estamos ejecutando".

Sergio Ramos como futbolista: "La decisión de que Sergio no juegue en el Sevilla es mía. El entorno de Sergio, sabéis el cariño que le tengo, me llamó y me dice que han suscrito una LOI con los accionistas y que quería jugar. Pero para mí era incompatible que podía ser dueño del Sevilla y que después estuviese jugando porque se podía dar la casuística de que el dueño del Sevilla fuese mandado por el entrenador, un delegado o un empleado. Fui yo el que dije que era incompatible y por eso no juega en el Sevilla. No teníamos límite y no podía jugar gratis tampoco en el Sevilla. La decisión de que Sergio no esté en el Sevilla es mía. No tuvo nada que ver ninguna persona que trabaja en el club, incluida la deportiva".

Manos extranjeras en el club: "La hoja de ruta está marcada y no es quién la lidere, sino el tiempo. Es más importante que el que venga tenga capacidad económica para acelerar la hoja de ruta con dinero a riesgo perdido. El dinero suele venir de fondos de inversión del extranjero. Si Sergio lo compra, no pondrá el dinero, lo pondrá un fondo extranjero. No conozco esta situación, no suscribo la LOI, no tengo acciones ni nada de lo que tenga que ver de la venta. Como sevillista me gustaría que lo comprara alguien que acelerara los procesos porque tenga dinero.".

Plan para confeccionar en verano: "Alavés. No me puedo poner a pensar en el verano. Centrados en el sábado con el Alavés y el verano será igual que el pasado. Salida de jugadores, generar plusvalías y plantillas imaginativas".