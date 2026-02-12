Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla FC - Deportivo Alavés: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

Matías Almeyda cuenta con cuatro bajas y cinco apercibidos de sanción para recibir en Nervión a los de Eduardo Coudet

Peque celebra su gol durante el partido Sevilla-Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de LaLiga / José Manuel Vidal / EFE

Peque celebra su gol durante el partido Sevilla-Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de LaLiga / José Manuel Vidal / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó por cuarta vez esta semana este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a dos días de recibir al Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Será una nueva final por la permanencia en Nervión en la que los de Matías Almeyda buscarán regresar a la senda de la victoria.

En el apartado de altas y bajas, el Pelado siguió sin tener entre sus filas a Marcao, Castrín, Oso ni Vargas, pero sí que pudo contar un día más con Adnan Januzaj, que viendo su evolución todo hace indicar a que irá convocado ante los babazorros.

Para el duelo contra el conjunto alavesista, Matías Almeyda contará con el problema añadido de tener a cinco jugadores apercibidos de sanción: Azpilicueta, Nianzou, Carmona, Suazo y Agoumé.

Juanlu, durante el entrenamiento del Sevilla FC este jueves / Sevilla FC

Juanlu, durante el entrenamiento del Sevilla FC este jueves / Sevilla FC

Horario del partido entre Sevilla FC y Deportivo Alavés

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Deportivo Alavés de Eduardo Coudet se enfrentarán en la jornada 24 de La Liga EA Sports este sábado 14 de febrero a partir de las 18:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los cinco enfrentamientos más recientes en Nervión no gana el conjunto sevillista desde 2021, cuando lo hizo por la mínima con un gol de Papu Gómez en el descuento. Empató a uno el año anterior, a dos el posterior, perdió por 2-3 hace dos campañas y empató en la última a uno con goles de Peque y de Kike García.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Deportivo Alavés

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Deportivo Alavés de Eduardo Coudet, correspondiente a la jornada 24 de La Liga EA Sports, será retransmitido en abierto por RTVE desde Teledeporte, y por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Noticias relacionadas y más

Después del choque con los babazorros, el Sevilla viajará hasta el sur de Madrid para medirse al Getafe el domingo 22 a las 14:00 y comenzará marzo jugando el día 1 el derbi sevillano en La Cartuja ante el Betis.





























