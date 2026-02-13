Almeyda pide calma a los jugadores para jugar en Nervión: "Tenemos que convencer jugando mejor"

Uno de los grandes problemas que tiene el Sevilla Fútbol Club en la presente temporada es la irregularidad como local en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Hasta la fecha, el conjunto de Matías Almeyda suma cuatro victorias, dos empates y seis derrotas en Nervión, un total de 14 puntos de 36 posibles, sin haber encadenado aún dos triunfos de forma consecutiva.

Este sábado será el Deportivo Alavés quien visite al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán en una nueva final por la permanencia para blanquirrojos y babazorros. Sobre ese nerviosismo y las dudas que a veces pueden tener algunos jugadores en Nervión ha hablado el Pelado en la previa.

Almeyda pide fortaleza a sus jugadores para sacar los partidos en casa

A ciertos jugadores les pesa jugar en Nervión: "Esa sensación la tenemos que sacar hasta desde el pensamiento, el comentario y lo que respecta a dentro. En nuestro interior tenemos que desear jugar en casa. Tenemos que ser fuertes y tenemos un público que es de lo mejor que hay y tenemos que convencer jugando mejor. Aceptamos las críticas, el malestar y el momento que se viene jugando porque es malo para un club acostumbrado a otras cosas. Es difícil cambiar de un día para el otro todo. Son procesos y van sobre una línea muy delgada o gruesa, dependiendo de los resultados".

Más caos en las primeras partes que en las segundas. ¿Nerviosismo por resultados?: "Depende que primera parte, no siempre. No soy de generalizar y soy de estudiar. Hay momentos que sí y momentos que no. Momentos que tenemos que corregir y otros que es por virtud del rival. El otro día hicimos una presión que no salió y encontramos un rival que lo que mejor tiene es la movilidad de sus medios, defensores y delanteros. Pasamos un primer tiempo mal. Ahora, yo vi el partido tres veces, no sé cuántas veces lo han visto. De todo ese primer tiempo malo que tuvimos el rival tuvo una acción de gol. Quedó camuflado como que fue un desastre. Fue un desastre, pero no hubo una diferencia en las áreas. Es indefendible, me tengo que ir al trabajo, a que no me abrume la situación y estar claro para poder ser claro con los futbolistas. Hay momentos que sí y otros que no. 15 minutos que sí y 15 que no. Dentro de estos tiempos que nos hemos encontrado queremos una regularidad que es ser sólidos defensivamente, tener control de juego, tirar córner y hacer más goles, hay un montón de cosas que se trabajan. Por eso es un campeonato tan parejo y tan difícil conseguir números. Hago un análisis de las últimas temporadas, de cuánto corrían, los goles, dentro de los números estuvimos un mes y medio con un solo delantero y somos los que más goles hemos hecho. No me paro en eso, yo veo el número final, que es que el equipo mantenga la categoría. Ese punto me sirve para analizarlo y para ver como era todo antes. Esto viene de antes y hay que llevarlo a que esto salga".

Mensaje al sevillismo

Sánchez-Pizjuán: "Mandar mensajes es complicado. Primero no soy una leyenda del club. Desde ese lugar no. Como entrenador solo puedo hablar con hechos en el trabajo diario. Nosotros trabajamos para que esa gente que paga una entrada verla feliz y nosotros también ser felices porque no es lindo estar todo el día dentro de tu casa. Vivimos del resultado. Realmente, necesitamos encontrar ese tiempo que tienen todos de paz, felicidad y que lo bueno vuelva. En la vida cuando tirás buenas, vuelven buenas. Soy de los que tiran buenas para que vuelvan buenas, para eso trabajo"