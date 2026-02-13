Matías Almeyda busca remedio a la debilidad defensiva del Sevilla: "Me he replanteado todo"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció ante los medios de comunicación en la previa de recibir al Deportivo Alavés en Nervión este sábado. Será una nueva batalla por la permanencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la que el Pelado no podrá contar finalmente con Adnan Januzaj, que no se ejercitó este viernes tras hacerlo durante toda la semana y sigue en la fase final de su recuperación.

De esta forma, el extremo belga es la quinta baja del Sevilla y se une a las bajas de Marcao, Castrín, Oso y Vargas.

Planteamiento de Almeyda para el Alavés

Preparación ante el Alavés: "La preparación es como siempre, con muchas expectativas con ganas, con correcciones, estudiando la rival y deseando darnos una alegría, tanto al público como a nosotros. Lo preparamos de esa manera y deseando que salga como lo planificamos".

Unión de fuerzas antes del Alavés: "En principio creo que en todas las conferencias de prensa que he dado siempre hablo de unión. Han tomado la iniciativa ellos y esto hace que haya otra expectativa. La afición quiere resultados, quiere que salgamos rápido de esta situación en la que estamos comprometidos e involucrados y trabajando. Siempre digo que esto da fuerza, da energía, confianza, pero hay que llevarlo después con hechos reales para motivar también a nuestro público y poder utilizar esa fuerza que de dentro se siente. Felicito a este grupo de jugadores porque se les ve compromiso, más allá de como salgan las cosas. Veo un equipo comprometido y en tiempo y forma. Motiva desde algún lugar en un momento de tanta negatividad".

Cómo plantea el partido: "Hemos trabajado haciendo una lectura del rival que puede sorprender. Tomaremos los recaudos si juegan así o de otra manera. Tenemos muchas alternativas".

Qué partido espera mañana: "Enfrentamos a un rival en el que hemos ganado uno cada uno. Es un rival que lo hace bien, compite, es agresivo, contraataca muy bien, tiene buenos jugadores y un excelente entrenador. Para nosotros es una 'final' más, como todos. Esperemos estar a la altura".

Debilidad defensiva: "Me he replanteado todo, doy vuelta la hoja para buscar soluciones. Nos preocupa porque hemos jugado con cinco, con cuatro, mano a mano y de todas las maneras. Seguiremos buscando la vuelta hasta poder no ser tan accesible en algunos tramos del partido. No es siempre esto, hay algunos trámites del partido. Hago estudio del rival que nos ha abierto por algunos momentos, pero creo que lo vamos a solucionar, estamos en esa búsqueda. Es un punto bastante importante, el poder tener la portería en cero y más en estas instancias. Muchas veces hemos ido a presionar alto, otras medio, otras más atrás, pero no hay garantías. Esto es fútbol. Jugamos contra el Madrid mano a mano y ningún gol vino por eso. El fútbol tiene un montón de detalles pequeños que a veces son grandes. El otro día de la euforia de empatarlo casi lo perdemos en cinco minutos. Se puede preparar, hablar y un detalle se definen los partidos".

No llegada de Sergio Ramos como jugador: "Con respecto a Sergio ya he expresado mis sentimientos, él lo sabe. Por ese lado no hablaría más, con todo el cariño y admiración que puedo llegar a tener. Nuestro equipo es de los que más goles ha recibido, pero si vemos los últimos cuatro año son parecidos. No es algo de ahora. No lo hemos corregido, estamos en ello, pero viendo datos y números, dentro de los cuatro años es el que más goles hizo. Hay muchos datos que a veces juegan a favor y otras en contra. Estamos en los mismos números que otros años y seguimos trabajando para terminar el partido con cero goles, que han sido muy pocos".

La defensa de Del Nido Carrasco a Almeyda "Estoy agradecido de que me den trabajo y en los lugares que estuve estoy agradecido. Después quiero que el resultado sea bueno para que los que eligieron acierten. Eso es así".

Altas, bajas y nombres propios

Januzaj, fuera de la convocatoria: "Evoluciona bien y con las ganas de que ya la semana que viene se incorpore al grupo normal. Va bien en esa rehabilitación. Para este partido no estará".

Tanguy Nianzou, ok: "Está dentro de los convocados para el partido de mañana".

Cómo ve Almeyda a Maupay: "Lleva dos partidos, dos semanas entrenando, cada vez va teniendo más. Hemos modificado porque jugamos con dos delanteros de otra manera. Según pase el tiempo va a ser mejor. El jugador técnicamente y mentalmente es rápido, pero se tiene que conocer. Requiere de un mínimo tiempo para engancharse como los demás y va en ese proceso. Es un jugador peligroso y en cuanto pueda va a hacer goles".

Cómo ve Almeyda a Vlachodimos: "Como la de todos sus compañeros, cada uno en su posición tiene que darlo todo. Ese es el fútbol, eso es fútbol en todas sus líneas y realidades. Tiene actuaciones muy buenas, como sus compañeros y cosas buenas y a mejorar, pero lo veo muy comprometido, como el resto. Esta es la fuerza que necesitamos".

Kike Salas y Ejuke: "Kike ha jugado muchos partidos, más que Ejuke. Kike salió del equipo cuando volvió Marcao, después tuvo el pubis y eso lo dejó fuera. Ahora es uno de los jugadores que cumple y deja el alma. Lo de Ejuke lo hemos probado en diferentes posiciones. Creo que es un jugador determinante en el uno contra uno y siempre está esa duda si son 90 minutos o el segundo tiempo. Provocar algo más como el otro día. Hicimos un mea culpa porque veíamos que lo planificado estaba mal e hicimos tres cambios en el entretiempo y eso llevó a que el partido cambiara. No nos paramos en algo fijo, vamos viendo y estudiando. Ahí está la salida":

Kike Salas, ¿de delantero?: "Es zurdo, podría jugar de diez. Es broma, tenemos que estar siendo conscientes de cada punto y cada uno ocupar su lugar y aportar su granito de arena. Después inventos, yo si no los entreno no los hago".

Preocupación por los cinco apercibidos: "No preocupa porque confío en todos los que están. Si no hay uno, estará el otro, esto lo sacamos todos juntos y están preparados para jugar. Casi todos han jugado, salvo cuatro que han jugado menos, Jordán, Manu Bueno, Fábio y Nyland, los demás han competido en más partidos".

Equipo con más tarjetas amarillas: "Uno cuando entra a la cancha entra para no ser ni amonestado ni expulsado. Hay que analizar cada situación. El otro día nos amonestaron a César por estar sentado en la banca, no hubo nada. No podemos pensar en eso. Tenemos que jugar como si no las tuviesen porque si entras con ese pensamiento en una dividida no mete el pie, es este partido, es una final, como todas y ojalá no nos amonesten a ninguno".