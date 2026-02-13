El Sevilla apuesta al "colorao" para coger impulso ante el Alavés

El Ramón Sánchez-Pizjuán se teñirá este sábado de colorado para volver a ser termómetro y a la vez examen de un Sevilla Fútbol Club que necesita hacerse fuerte en casa. Todo ello para que estas jornadas queden en un recuerdo y no marquen una ardua lucha por la permanencia. No por el ambiente -"tenemos un público que es de lo mejor que hay", manifestaba Almeyda- sino por lo que le está costando al Sevilla convertir ese empuje en puntos.

La irregularidad como local es uno de los grandes lastres del curso: cuatro victorias, dos empates y seis derrotas en Nervión (14 de 36), sin haber encadenado todavía dos triunfos seguidos en casa. Y justo ahora, cuando la tabla aprieta, llega el tipo de partido que no admite medias tintas: visita el Alavés con los mismos 25 puntos que los blanquirrojos, tres por encima del descenso. Traducción: duelo de seis puntos con etiqueta de permanencia.

Ante ello, los jugadores han tomado el camino de conjurarse mediante una frase que hizo célebre Carlos Salvador Bilardo: "Los de colorado son los nuestros". La premisa del vestuario nervionense pasa por fiarlo todo al rojo en Nervión y hacer sentir a los babazorros una auténtica caldera para que recuerden que visitar al Sevilla no es tarea fácil. Es Almeyda, argentino quien fuera discípulo durante tres partidos de su compatriota en la 96/97, quien felicita a sus jugadores por dicho compromiso en una entidad necesitada de gestos como el descrito: "Año 93. Me quedo con lo que primero dijo, no con la otra. Es un grande. Tuve tuve la posibilidad de ser entrenado por él y es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Fue campeón del mundo. Un tipo que hoy podía dirigir por la pasión, por el amor, por su entrega, son ejemplos que tenemos los futbolistas y siendo argentino más. Aquellos que lo conocimos estamos agradecidos a la vida de tener la posibilidad de haber vivido cosas con él", dijo el Pelado en la previa sobre Bilardo.

El Pelado lo asume sin dramatizar, pero sin esconder el peso del momento. Habla de "final" y, sobre todo, de una batalla mental que el Sevilla necesita ganar puertas adentro. A ciertos jugadores les pesa jugar en Nervión y "esa sensación la tenemos que sacar hasta desde el pensamiento".

Almeyda busca soluciones a la fragilidad en defensa

El Sevilla llega a este choque con una preocupación concreta que ya se ha convertido en tema recurrente: la debilidad defensiva. Almeyda fue transparente en la previa: "Me he replanteado todo, doy vuelta a la hoja para buscar soluciones". No es el de Azul un técnico que hable de cara al escaparate, lo dice argumentando pruebas y alternativas -línea de cinco, de cuatro, marcajes, presión alta, bloque medio o más bajo- y admite que el equipo, por tramos, se ha vuelto demasiado accesible. Mantener la meta a cero es el siguiente nivel al que aspiran.

El último ejemplo lo dejó el empate ante el Girona, partido que Almeyda dice haber visto "tres veces" para medir con precisión en qué falló y en qué no. Recalcó que pese al caos, el Girona no desbordó el área con un aluvión de ocasiones.

Bajas, apercibidos y un once con sistema por decidir

La fotografía de la plantilla tampoco ayuda a la estabilidad. Januzaj, que había trabajado con el grupo durante la semana, finalmente no entra y sigue en la fase final de su recuperación. Se une a Marcao, Castrín, Oso y Vargas en una lista de ausencias que condiciona especialmente la defensa.

A partir de ahí, el gran dilema es el dibujo: ¿cuatro atrás o cinco? Esa elección no es estética, es supervivencia. Si Almeyda busca más protección, la línea de tres centrales (con Azpilicueta, Gudelj y Kike Salas como piezas clave) gana peso; si quiere más presencia con balón y control de alturas como local, el 4-4-2/4-2-3-1 aparece como alternativa. En la derecha, el argentino maneja la decisión entre Carmona y Juanlu mientras que en la izquierda Suazo es fijo ante la lesión de Oso.

En el medio hay menos debate: Batista Mendy y Agoumé se han asentado como doble pivote. Y arriba, el Sevilla necesita colmillo. Maupay va sumando entrenamientos y sensaciones y espera que el gol -tras estrenarse en Son Moix- aparezca en casa acompañado de un Akor Adams que necesita recobrar esa fuerza con la que vino de la Copa África.

Peque, por su parte, asoma como hombre libre si se mantiene el plan de dos delanteros, con Ejuke como comodín para agitar desde un costado o desde la segunda parte, donde ya cambió el partido ante el Girona tras el mea culpa del propio cuerpo técnico. Esta idea se sustenta con cinco atrás, pero no es descartable ver una revolución total de Almeyda con Nianzou en el eje y Azpilicueta en la derecha para optar por un esquema que tenga más predominio del balón en fase de construcción.