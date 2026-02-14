El acta arbitral sobre la expulsión de Matías Almeyda en el Sevilla-Alavés

¿Por qué me expulsas? Preguntó una y otra vez Matías Almeyda a Iosu Galech Apezteguía en el minuto 85 cuando vio roja directa durante el transcurso del partido entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés, encuentro que acabó 1-1. El técnico sevillista analizó lo sucedido en rueda de prensa reconociendo que no dijo nada y que "estaría bien que los árbitros hablen". Se enfrenta a una dura sanción.

Terminado el encuentro, ya se conoce al acta que redactó el colegiado navarro sobre la expulsión de Almeyda.

Expulsión de Matías Almeyda

"En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió, en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos".

Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores

"Durante el tiempo de descanso, un trabajador del Sevilla FC, identificado como D. Erik Manuel Lamela Cordero, se dirigió en el túnel de vestuarios inicialmente a mi asistente número 1 y posteriormente a mi, protestando de manera airada. Tras negarse a abandonar el túnel de vestuarios, se dirigió a mí en los siguientes términos, en reiteradas ocasiones y en tono amenazante: "Después vas a tener que salir por acá". Una vez terminado el partido, un trabajador del Sevilla FC, identificado como D. Agustín Salazar, se dirigió a nosotros en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: "cagones, vos y vos sois unos cagones".