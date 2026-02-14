Almeyda reconoce que Juanlu estuvo "justamente expulsado" y valora el 1-1 ante el Alavés: "Muy difícil ganar con 10"

Matías Almeyda no sólo habló de su expulsión en la sala de prensa al término del Sevilla Fútbol Club-Deportivo Alavés que se saldó con empate a uno. El técnico argentino también analizó el encuentro y qué le gusto y qué no de su equipo, así como repasó nombres propios como el de Azpilicueta tras el cambio por conmoción cerebral o la pronta expulsión de Juanlu, con la que estuvo de acuerdo: "A los pocos minutos quedamos con un hombre menos justamente expulsado".

Un equipo unido con once y con diez: "Creo que nos faltaba orden. Nos faltaba, nos han estudiado y nos faltaban espacios que cubrir. Como les dije en la semana, uno estudia y trata de revertir situaciones en las cuales vemos que somos superados y de qué manera el equipo encuentra una zona donde se sienta más cómoda y desde ahí desarrollar nuestro juego. Y bueno, la planificación creo que estaba bien. Y después con 10 también lo hicieron ellos perfectamente a lo que les pedimos. Pero sí, es verdad eso. En el primer tiempo no sé si hubo alguna acción de gol del rival. Estábamos cerrados bien. Obviamente con uno menos te llegaba a retroceder, pero no salíamos a lo loco, por salir. Y bueno, creo que puede ser un punto este también de arranque para otro sistema de juego. Este es otro sistema de juego. Que puede ser que sea beneficio para el equipo.

Roja a Juanlu y estado de Azpilicueta

Juanlu tras la expulsión: "No hemos hablado, hablaremos durante esta semana, pero veremos qué se habla viendo las imágenes y obviamente de todo se aprende, todos aprendemos de todo hasta yo inclusive aprenderé de ciertas cosas".

Cambio de Azpilicueta: "Lo de César en el entretiempo se sentía un poco mareado. César quiso continuar un poco, pero ya sabiendo que digamos ese golpe que tuvo no estaba bien. Y entonces les valoro todo a estos muchachos. Les valoro que se dejan el alma, que están heridos y siguen y bueno, estamos en esa lucha".

Cerca del descenso: "Creo que sumamos un punto lo veo desde un lugar más positivo que negativo. Queríamos los tres puntos. Es muy difícil ganar con 10 jugadores, íbamos ganando. Y el partido se iba así. Entonces considero que es un punto positivo para lo que se está jugando. Queríamos ganar, claro que queríamos ganar. Queremos ganar todos los partidos. Y si usted le preguntan a todos los entrenadores y yo nunca vi un entrenador que quiera perder. Todos queremos ganar, todos trabajamos para ganar. Ahora, en los partidos van tomando rumbo, a veces hay errores, a veces hay aciertos, a veces hacemos buenas planificaciones, otras veces nos equivocamos, pero estamos en esta lucha de seguir sumando. Es importante sumar. Hay algunos rivales que no suman y de a uno hay momentos que a uno también va a servir".

Una final cada partido: "Estamos hablando que son finales. Nos estamos jugando todos los equipos finales. Entonces, la entrega de todos los equipos es esta y si bien los demás partidos, nadie regala nada. Entonces va a ser así. Va a ser así hasta poder mantenerse y poder ir un poquito más arriba. Pero no es fácil. Y estamos compitiendo a la altura, creo. El mensaje tiene que ser que con 10 jugadores pudimos y en el próximo partido tendremos que hacer mejor 11 contra 11. Pero son todas finales y todos te dan la vida y todos se están jugando mucho. Porque acá nos jugamos también el orgullo, nos jugamos la pasión con la cual vivimos esto, nos jugamos los puestos de trabajo. Hay mucho juego, se juegan las instituciones mantenerse en Primera, bueno, hay mucho en juego".

Orden y paciencia: "Dentro de las cosas que hablamos y que si pueden corregir dándole tranquilidad a los jugadores en esa paciencia, y ese orden que hay que tener. No es fácil, no es fácil en situaciones en que nos estamos jugando como recién dije, un montón de cosas, mantener calma, mantener tranquilidad pero bueno, ojalá que sigamos en esta línea".