Coudet reta al Sevilla en Nervión: "Vamos a intentar ser protagonistas del juego con balón"

El Ramón Sánchez-Pizjuán se teñirá este sábado de "colorao" para un Sevilla Fútbol Club que necesita hacerse fuerte en casa para cortar de raíz cualquier deriva hacia la pelea por la permanencia. Con 25 puntos, los mismos que el Alavés y solo tres por encima del descenso, el choque puede ser crucial para el devenir de la temporada.

Al margen del ambiente, el partido vuelve a poner el acento en un problema ya repetido: la debilidad atrás. Almeyda reconoce que ha vuelto a darle vueltas a todo y contempla ajustes de dibujo —defensa de cuatro o de cinco—, de alturas y de mecanismos para que el Sevilla sea menos vulnerable y pase de competir a cerrar el arco, después de analizar varias veces el empate ante el Girona.

Las ausencias también pesan: sin Januzaj y con una nómina de bajas que afecta especialmente a la retaguardia, el esquema será decisivo. Si busca blindarse, gana fuerza la línea de tres con Azpilicueta, Gudelj y Kike Salas; si pretende mandar más con balón, asoman el 4-4-2 o el 4-2-3-1. En la sala de máquinas, Mendy y Agoumé parecen fijos como doble pivote, y arriba el Sevilla necesita mordiente: Maupay y Akor Adams quieren continuidad, con Peque y Ejuke como recursos para cambiar el ritmo según se caliente el encuentro.

Sobre el encuentro, además de Matías Almeyda que habló en la previa, lo ha hecho Eduardo Coudet en un Alavés con un viaje condicionado a Sevilla por el temporal.

Posición clasificatoria de Sevilla y Alavés: "No sé, no me gusta hablar de otros equipos. Yo te puedo hablar de cómo creo que llegamos nosotros y creo que somos muy autocríticos y muy autoexigentes. No nos gustó vernos como nos vimos y dejar en el segundo tiempo escapar una victoria que hubiese sido muy importante. Pero después empezamos la semana a trabajar al 100%, a prepararnos al 100% y sabemos que podemos jugar bien. Es a lo que vamos a apuntar y a tratar de, como siempre digo, sin importar el rival o el campo donde juguemos, vamos a intentar ser protagonistas, ser protagonistas del juego, ser protagonistas con el balón... así que eso no vamos a cambiar".

Nervión, escenario difícil para sumar: "Es un campo difícil para el que va de visita. Fuimos el año pasado al campo del Sevilla y siempre hay mucho público y un gran clima para jugar al fútbol, es una ciudad muy futbolera. Son los escenarios donde, a la gente de fútbol, por lo menos a mí, me gusta jugar. Después, el partido irá marcando los humores pero ya hemos ido también el año pasado en una situación más o menos complicada para los dos equipos y hemos hecho un gran juego. Creo que la primera intención es no pensar en lo extra futbolístico, sino en todo lo que podemos hacer dentro del campo".

Coudet medita cambios de esquema

Posible modificación de sistema ante el Sevilla: "En los últimos 45 minutos ya modificó, jugando 4-4-2 contra el Girona. Nosotros lo que trabajamos en la semana es, no sé si decirlo desde la táctica, pero sí desde la comprensión y tenemos bastante tiempo de trabajo. Entonces, podemos modificar nuestra manera de jugar, nuestra manera de pararnos dentro del campo, desde el entendimiento y desde la comprensión. Creo que hoy ya los jugadores solos, si queremos mover algo, como antes del partido del Espanyol, a partir de esa vez la formación, hemos modificado mucho lo que íbamos a hacer dentro del campo. Lo han hecho muy bien, así que también dependiendo de lo que te plantea el rival, es cómo nos acomodamos nosotros y cómo nos comenzamos a mover".

Vestuario unido: "Siempre repetimos lo mismo. Es un grupo que cuando se pone medio difícil la cosa es cuando saca su mejor versión. A mí me gustaría sostenerla todos los partidos la mejor versión pero es un grupo que siempre responde cuando se necesita. Así que espero que mañana no sea la excepción. Vamos a tratar de ir a hacer un gran partido, concentrados y con la intención de que ustedes desde afuera puedan ver jugar bien al fútbol al Alavés".