Matías Almeyda pide perdón por su reacción tras la expulsión y señala al árbitro: "No supo decirme por qué"

Iosu Galech Apezteguía, colegiado navarro que arbitró el Sevilla Fútbol Club-Deportivo Alavés, expulsó a Matías Almeyda en el minuto 85 por algo que sucedió en su banquillo. El Pelado, que no comprendía la decisión, intentó preguntarle más de diez veces al árbitro cuál era el motivo de dicho castigo, sin encontrar que éste le diera una explicación.

Todo fue a mayores y el argentino se enfrentará ahora a una dura sanción. Sobre dicha situación y el punto conseguido habló en rueda de prensa un Matías Almeyda con el rostro muy contrariado.

Análisis del partido: "En principio el partido creo que habíamos planificado de una manera a los pocos minutos quedamos con un hombre menos justamente expulsado. Y luego en el equipo se esforzó, el equipo estuvo ordenado, el equipo supo cómo con un jugador menos llegar a abrir el marcador y después cómo defendió algo que por momentos a lo largo del torneo hemos tenido buenos momentos y otros malos y hoy se vio un equipo firme, sólido, en fase defensiva. Obviamente, todo el partido cambia cuando durante 90 minutos con 10 futbolistas. Entonces, no tengo más que agradecimiento a los jugadores agradecimiento al público porque hoy desde cuando llegamos al estadio fue una energía especial Y bueno, estos dos partidos, dos empates creo que. Dime. Por ahí dejan. Te dejan como algo positivo dentro de un empate con lo que es la entrega, lo que nos estamos jugando, lo que es la unión Y bueno, y muchos puntos buenos".

Así explicó Almeyda su expulsión

Almeyda explica lo sucedido y pide perdón por la reacción: "Primero y principal quisiera pedir disculpas a mi familia, a mi madre que mira desde Argentina todo, que se quede tranquila. A mis amigos y a la afición sevillista por mi reacción post-expulsión. Ahora, mi reacción es porque considero que hay una injusticia, porque no insulto, porque no digo nada y porque habría que expulsar a uno y de repente expulsaron al entrenador porque es muy fácil. Pero ni el árbitro supo decirme por qué. Ahora, una vez está bien, dos veces, pero no debería ser tan fácil. Si yo insultara a un árbitro alguna vez y sería el primero que salva a pedir disculpas al árbitro, a su familia y a todo el fútbol porque está mal. Ahora, de esta manera pido disculpas por mi reacción, pero también quiero una justicia porque fui expulsado. Nada avala mi reacción. Es vergonzosa mi reacción. Pero un hombre que pierde la cabeza ante una injusticia. Entonces pido esas disculpas, pero también quiero la justicia por qué fui expulsado, porque el árbitro no supo decirme, no sabía si yo había hablado, si era otro, y así es muy fácil, porque ahora se escribe y no sé los partidos que te dejan afuera. Entonces, no debería ser tan fácil. O sí, si uno insulta o uno molesta. Ustedes ven la cámara. Yo no molesto, no hablo. Pero bueno, mi reacción no es buena y pido disculpas y me arrepiento de eso".

Preguntar al árbitro el motivo: "Yo no sé que van a escribir. Me encantaría saber porque estaría bueno que en algún momento el arbitraje hable. Porque si hay un irrespetuoso que le falte el respeto, estarían bien expulsados. Ahora, cuando hay alguien que en este caso no hay por qué. Entonces, ya Zidane estaría mal porque digo, una vez se pueden decir nos equivocamos. No era él. No era él, no era yo. Pero bueno, me hace pensar mucho. Por ahí molesta que yo hable con el corazón, molesta que yo hable como hablo abiertamente. Y por ahí debe ser que molesta eso. Porque veo todos los partidos de la liga. Y si usted analiza LaLiga y todos los partidos y todos los entrenadores, tendrían que estar expulsando la mitad. ¿No? Y cómo es el tema? Pero es fácil esto, ¿eh? Te hacen una hoja, te abren y escriben y ellos pueden decir lo que ellos quieran. Pero tiene que haber, ellos tienen micrófono. Y lo dijeron otra vez y después se me ríen. Que el cuarto no sabía por qué me expulsaron. En línea no sabía porque me pidió de expulsar, no sé. Pero nada avala mi reacción y lo repito, me avergüenza. Me da pena ver eso. Ahora me da pena que un fútbol tan prestigioso tenga problemas en todos los partidos".

Roja al banquillo: "No, no, era supuestamente era yo. Supuestamente era para mí. Nadie sabía quién habían expulsado hasta que vino el árbitro y dijo Almeyda. Ahora, tenemos que cruzar una línea. Si yo veo una falta y digo, no hay falta y me doy vuelta y apoyo la cabeza en la banca, por eso fui expulsado. Bueno, ahora que de todas formas veremos. No sé, no se puede apoyar la cabeza. En lo que digan ahí va a haber una mentira. Todo lo que salga no va a estar porque no hablé".