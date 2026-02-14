Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Alavés: dos notables en una tarde con muy poco fútbol

El Sevilla Fútbol Club rascó un punto en casa ante el Deportivo Alavés en un encuentro muy accidentado que terminó con varios expulsados, entre ellos Matías Almeyda al borde del descuento.

Djibril Sow abrió el marcador antes del descanso y Toni Martínez igualó para los de Coudet en el segundo acto de cabeza.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(3) Matías Almeyda: la roja de Juanlu condicionó su plan de partida, quedando relegado a esperar al Alavés y sorprender en las pocas llegadas que tuviera. Así se gestó el gol. En el segundo tiempo igual debió meter antes a Peque viendo que no tenía balón alguno el equipo. La expulsión antes del descuento encarándose al árbitro seguramente lo lleve a ser sancionado muchos partidos. Su roja provocó que el público le mostrara su confianza. ¿Por qué me expulsas? Repitió una y otra vez el Pelado sin que el árbitro le contestara, algo que provocó que fuera calentándose por momentos cuando pudo frenarlo el colegiado.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: atento en los centros laterales, no tuvo demasiado trabajo a la hora de salvar como otras tardes goles cantados. En el tanto de Toni Martínez poco pudo hacer.

(0) Juanlu Sánchez: volvió a la titularidad y en el 16' se marchó expulsado por doble amarilla. Salió muy acelerado.

(6) César Azpilicueta: mejoró su versión respecto al día del Girona, siendo mucho más contundente en el tiempo que estuvo en el césped. Ordenó al equipo y le dio solidez a la defensa. Se marchó sustituido por conmoción cerebral.

(4) Tanguy Nianzou: cumplió en el primer tiempo y estuvo tranquilo rechazando todo peligro que llegaba al área del Sevilla, pero en el segundo le entraron los nervios y provocó la jugada del 1-2 anulado. De más a menos. También se despistó en el gol de Toni Martínez.

(7) Kike Salas: fue el primero en alentar a la grada en cada acción defensiva saldada con éxito. Supo perfectamente la importancia de Nervión para puntuar esta tarde y mantuvo la serenidad y la concentración, siendo el más activo de la defensa.

(4) Gabriel Suazo: cada partido sin Oso lo nota el Sevilla. El chileno no le aporta ese extra en ataque y en defensa sufre mucho en las transiciones.

(5) Nemanja Gudelj: seguro en el eje y por delante de los centrales, actuando de líder en un día con muchas llegadas alavesistas pero de poco peligro.

(5) Lucien Agoumé: tuvo más trabajo en la contención que ayudas pudo ofrecer en un Sevilla carente de juego interior. No termina de dar el paso al frente en los días que se supone que tiene que justificar el precio que el club pagó por él.

(6) Djibril Sow: es cierto que hizo el gol del Sevilla con la contribución de Pacheco en el tiro, pero eso no le exime de haber tenido que ayudar más en la resta con uno menos. En ataque tuvo una buena ocasión más en la que se dejó atrás el balón.

(6) Akor Adams: al igual que su compañero en la delantera estuvo rápido en el 1-0 tirando el desmarque y aguantando la pelota antes de dársela a Maupay. Ganó muchos balones por arriba y gracias a ellos pudo construir algo el Sevilla en campo rival.

(7) Neal Maupay: si el Sevilla se adelantó fue gracias a él. Luchó el balón en la banda, sacó rápido y se asoció con Akor antes de que terminara la pelota en Sow. Se hartó de trabajar y entendió el difícil contexto del partido.

Suplentes

(4) José Ángel Carmona: erró en varias ocasiones en las que pudo asegurar los pases e incluso con ellos crear mucho peligro en los minutos finales. Le costó contener las llegadas del Alavés por su lado.

(5) Batista Mendy: intentó ayudar en la resta, pero estuvo torpe a la hora de frenar regalando balones parados al Alavés.

(3) Isaac Romero: entró y casi lo primero que hizo fue regalar una posesión al Alavés con todo a favor para construir la jugada.

(Sc) Chidera Ejuke: apenas entró en juego.

(Sc) Peque Fernández: aseguró alguna posesión y ayudó al Sevilla a mantener la calma en ciertas jugadas.

(Sc) Fede Gattoni: salió para contener al Alavés y sumar en defensa en el descuento.