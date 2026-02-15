Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro en el tiempoPregón Manu SánchezActa arbitralPolémica medallas MaratónNuevos barrios SevillaCuponazo ONCERestaurante LoperaEl Bizcocho en Sevilla
instagramlinkedin

Sevilla FC

Djibril Sow carga contra LaLiga: "En España no puedes hablar del arbitraje"

Nianzou y Sow destacan que el árbitro "tiene que pitar igual para los dos lados" y que "Juanlu debe aprender y mejorar"

Djibril Sow celebra su gol durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que Sevilla FC y Deportivo Alavés disputan hoy sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Djibril Sow celebra su gol durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que Sevilla FC y Deportivo Alavés disputan hoy sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés estuvo cargado de polémica. En los primeros minutos, Iosu Galech Apezteguía expulsó a Juanlu por doble amarilla, justa según Almeyda, los blanquirrojos también reclamaron un penalti de Yusi Enríquez a Agoumé que no decretó el navarro al entender que no hubo suficiente intensidad -ya que contacto hubo-, y en el 85' expulsó al técnico sevillista, desatándose la histeria colectiva en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Fue muy claro Almeyda sobre su expulsión en sala de prensa antes de conocer un acta arbitral que lo podría tener fuera del banquillo muchos partidos.

Sobre dichas decisiones, sobre todo la roja al Pelado, hablaron en zona mixta Tanguy Nianzou y Djibril Sow, siendo muy prudente el francés y mucho más contundente el suizo.

Sow: "Aquí no puedes hablar del arbitraje"

Decisiones injustas de Galech Apezteguía: "Sí, creo que hemos todos visto el partido y para mí es un poco injusto las decisiones. Pero no quiero decir más del arbitraje, porque allí en España no puedes hablar del arbitraje".

Expulsión de Almeyda: "No he visto la acción, bueno, pero normalmente es un hombre muy tranquilo y para expulsar así, no sé qué pasa".

Muchos nervios en el partido: "No, pero fue un partido muy, muy importante y nos jugamos la vida y es normal que hay nerviosismo, hay emociones y para mí es normal".

Expulsión de Juanlu: "Sí, bueno, la primera tarjeta no la he visto, pero cuando tengo amarilla después de un minuto tengo que estar más tranquilo y creo que Juanlu lo sabe y hay que aprender y mejorar".

Gol: "Sí, porque estamos juntos, queremos estar juntos también con la afición que estaba tremenda hoy, otra vez, y eso para mí, después del gol quería festejar con el grupo".

Tanguy Nianzou y Lucas Boye, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Tanguy Nianzou y Lucas Boye, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Nianzou: "Hay que pitar igual para los dos lados"

Expulsión de Almeyda: "No tengo nada que decir, solamente por el árbitro, entre comillas, creo que hay que pitar por los dos lados iguales, solo eso".

Falta de concentración en el gol de Lucas Boyé: "Creo que es el fútbol, a veces pasa eso. La próxima vez voy a estar muy concentrado y no pasará más".

Noticias relacionadas y más

Quería la victoria: "Claro que queremos tener dos puntos más, pero al final este punto es muy precioso, porque al final Alavés fue un equipo que tenía 25 puntos como nosotros, ¿sabes? Y valoramos este punto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: 'Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro
  2. Oficial: el Sevilla-Girona queda suspendido por la borrasca Marta
  3. Del Nido Carrasco: 'La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía
  4. El Sevilla pide aplazar el partido ante el Girona por la alerta naranja
  5. Sevilla FC - Girona FC: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online
  6. Del Nido Carrasco zanja el debate en el Sevilla: 'Nadie piensa en recalificar el Sánchez-Pizjuán
  7. Sergio Ramos y su hermano aterrizan en Sevilla para reactivar la compra del club: una operación que superará los 400 millones
  8. Alineación probable del Sevilla ante el Girona: Almeyda empieza a tener soluciones en todas las líneas

Gudelj alza la voz: "No hay respeto al Sevilla por parte de los árbitros"

Djibril Sow carga contra LaLiga: "En España no puedes hablar del arbitraje"

Djibril Sow carga contra LaLiga: "En España no puedes hablar del arbitraje"

El acta arbitral sobre la expulsión de Matías Almeyda en el Sevilla-Alavés

El acta arbitral sobre la expulsión de Matías Almeyda en el Sevilla-Alavés

Almeyda reconoce que Juanlu estuvo "justamente expulsado" y valora el 1-1 ante el Alavés: "Muy difícil ganar con 10"

Almeyda reconoce que Juanlu estuvo "justamente expulsado" y valora el 1-1 ante el Alavés: "Muy difícil ganar con 10"

Matías Almeyda pide perdón por su reacción tras la expulsión y señala al árbitro: "No supo decirme por qué"

Matías Almeyda pide perdón por su reacción tras la expulsión y señala al árbitro: "No supo decirme por qué"

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Alavés: dos notables en una tarde con muy poco fútbol

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Alavés: dos notables en una tarde con muy poco fútbol

El Sevilla suma un punto ante el Alavés en un final en el que Almeyda fue protagonista con su expulsión (1-1)

El Sevilla suma un punto ante el Alavés en un final en el que Almeyda fue protagonista con su expulsión (1-1)

Sevilla FC-Deportivo Alavés, en directo: así te hemos contado el partido (1-1)

Sevilla FC-Deportivo Alavés, en directo: así te hemos contado el partido (1-1)
Tracking Pixel Contents