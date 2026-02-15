Djibril Sow carga contra LaLiga: "En España no puedes hablar del arbitraje"

El encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés estuvo cargado de polémica. En los primeros minutos, Iosu Galech Apezteguía expulsó a Juanlu por doble amarilla, justa según Almeyda, los blanquirrojos también reclamaron un penalti de Yusi Enríquez a Agoumé que no decretó el navarro al entender que no hubo suficiente intensidad -ya que contacto hubo-, y en el 85' expulsó al técnico sevillista, desatándose la histeria colectiva en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Fue muy claro Almeyda sobre su expulsión en sala de prensa antes de conocer un acta arbitral que lo podría tener fuera del banquillo muchos partidos.

Sobre dichas decisiones, sobre todo la roja al Pelado, hablaron en zona mixta Tanguy Nianzou y Djibril Sow, siendo muy prudente el francés y mucho más contundente el suizo.

Sow: "Aquí no puedes hablar del arbitraje"

Decisiones injustas de Galech Apezteguía: "Sí, creo que hemos todos visto el partido y para mí es un poco injusto las decisiones. Pero no quiero decir más del arbitraje, porque allí en España no puedes hablar del arbitraje".

Expulsión de Almeyda: "No he visto la acción, bueno, pero normalmente es un hombre muy tranquilo y para expulsar así, no sé qué pasa".

Muchos nervios en el partido: "No, pero fue un partido muy, muy importante y nos jugamos la vida y es normal que hay nerviosismo, hay emociones y para mí es normal".

Expulsión de Juanlu: "Sí, bueno, la primera tarjeta no la he visto, pero cuando tengo amarilla después de un minuto tengo que estar más tranquilo y creo que Juanlu lo sabe y hay que aprender y mejorar".

Gol: "Sí, porque estamos juntos, queremos estar juntos también con la afición que estaba tremenda hoy, otra vez, y eso para mí, después del gol quería festejar con el grupo".

Tanguy Nianzou y Lucas Boye, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Nianzou: "Hay que pitar igual para los dos lados"

Expulsión de Almeyda: "No tengo nada que decir, solamente por el árbitro, entre comillas, creo que hay que pitar por los dos lados iguales, solo eso".

Falta de concentración en el gol de Lucas Boyé: "Creo que es el fútbol, a veces pasa eso. La próxima vez voy a estar muy concentrado y no pasará más".

Quería la victoria: "Claro que queremos tener dos puntos más, pero al final este punto es muy precioso, porque al final Alavés fue un equipo que tenía 25 puntos como nosotros, ¿sabes? Y valoramos este punto".