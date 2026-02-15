Gudelj alza la voz: "No hay respeto al Sevilla por parte de los árbitros"

El duelo entre el Sevilla Fútbol Club y el Deportivo Alavés acabó envuelto en polémica. Nada más arrancar, Iosu Galech Apezteguía mostró dos tarjetas amarillas a Juanlu y lo mandó a la calle, una decisión que Almeyda consideró correcta. Los blanquirrojos, además, protestaron un posible penalti de Yusi Enríquez sobre Agoumé que el colegiado navarro no señaló y ya en el 85’ expulsó al técnico sevillista, encendiendo los ánimos y desatando el caos en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Después, Almeyda fue tajante en sala de prensa al referirse a su roja, antes de conocer un acta arbitral que podría acarrearle una sanción importante y dejarlo lejos del banquillo durante varios encuentros.

Además del Pelado y de Nianzou y Sow, el capitán del Sevilla, Nemanja Gudelj, pasó por zona mixta.

El Sevilla se dejó todo en el campo: Al final hay que felicitar al grupo, a los jugadores, a la afición. Creo que hoy ha sido un día donde hemos enseñado un Sevilla que queremos ver siempre, que ha dejado la piel en el campo desde el minuto 16, con un jugador menos, compensándolo con la afición. Y eso se ha visto, creo que una primera parte muy buena, donde marcamos el gol, podríamos marcar más. La segunda parte, donde hemos dado todo, al final una pena que no hemos sacado más".

Gudelj vuelve a pedir respeto

Respeto: "Estoy de acuerdo, creo que tú puedes opinar lo mismo. Bueno, creo que se ve muy claro que no hay respeto para el Sevilla Fútbol Club por parte de los árbitros. Yo siempre digo que todos somos humanos y todos podemos hacer errores, pero esto ya empieza a parecer una injusticia y no puede ser. Merecemos mucho más respeto. Creo que hoy, otra vez, hubo decisiones dudosas. El penalti de Agoumé, cosas que al final te calientan como persona, porque es injusto y la injusticia duele y a veces te enfada mucho. Y cuando uno está enfadado, mejor no hablar demasiado. Merecemos más respeto, son muchas las decisiones que son dudosas pero que nunca la moneda cae de nuestro lado. El penalti hoy era clarísimo, son ya demasiadas...".

Reacción de Almeyda tras la roja: Creo que somos todos humanos y a los humanos humildes creo que lo que más les duele es la injusticia. Y bueno, una reacción humana. ¿Qué pasó? No sé. Yo solo sé que el míster preguntó al árbitro por qué le han expulsado y no le han dado ninguna respuesta en los diez minutos que estaban ahí".

Los árbitros deberían dar la cara: "Si me pregunta la opinión mía personal, yo pienso que eso sería una cosa muy normal. Todos nosotros intentamos y queremos ser humildes, empezar desde el trabajo, mirar en el espejo a nosotros mismos, pero lo tenemos que hacer todos y no solo los jugadores".