Kike Salas, tras la sanción a Almeyda: “Estamos a muerte con el entrenador y siempre iremos de su mano"

El Sevilla FC afronta una nueva “final” este domingo ante el Getafe CF. Así lo ha definido Kike Salas en la rueda de prensa previa al encuentro, marcada inevitablemente por la reciente sanción a Matías Almeyda de siete partidos. El central sevillista evitó entrar a valorar el castigo al técnico, aunque dejó claro el respaldo del vestuario. "Yo no soy nadie para decir si es justo o no. Estamos a muerte con el entrenador y siempre iremos de su mano. El club se va a pronunciar", afirmó.

Sobre la expulsión del técnico ante el Alavés, el defensa insistió en que no le corresponde opinar. "No sé por qué lo echaron porque no tuvo ningún gesto feo. Es una cosa que no depende de mí. El club hará un comunicado", reiteró. El equipo, no obstante, ya mira al frente y centra todos sus esfuerzos en el duelo del domingo frente al Getafe, clave en la pelea por la permanencia, que se encuentra tres puntos por encima en la clasificación.

Salas calificó el partido como determinante en la lucha por el descenso. "Con muchas ganas de este fin de semana y de conseguir la victoria para seguir sumando puntos", señaló. El zaguero recordó el último encuentro, condicionado por la expulsión temprana: "Fue un partido complicado, nos quedamos con uno menos desde el minuto 15. El equipo lo dejó todo y lo hizo bien, pero las decisiones arbitrales nos sacaron un poco del partido".

El central moronense se encuentra feliz en su equipo de la infancia "centrado en el presente" y aseguró que tanto él como el resto de canteranos han dado “un paso adelante” en un tramo decisivo para el futuro del Sevilla.

Un mismo criterio arbitral y "mucho respeto" al Sevilla FC

También pidió un criterio uniforme en los arbitrajes. "Solo pedimos respeto y que no haya diferente criterio. Nos estamos jugando mucho", subrayó. En el plano mental, reconoció que la situación es delicada fruto de los nervios por alejarse del descenso, aunque percibe mejoría: "Nos piden tranquilidad desde el cuerpo técnico. Vamos mejorando en el aspecto mental y tenemos que aprender de los errores que nos condenan en cada partido. Tenemos que tener esa tranquilidad para afrontar los partidos desde otro punto de vista".

Por último, el canterano habló de su momento personal tras superar problemas físicos en el pubis a principios de temporada. "He seguido trabajando para cuando tuviera la oportunidad y ahora me encuentro bastante bien. Quiero mantener estas sensaciones hasta final de temporada".