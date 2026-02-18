Ya es oficial: Almeyda conoce la sanción del CTA y los partidos que se perderá con el Sevilla

El Comité Técnico de Árbitros ha hecho oficial este miércoles la sanción a Matías Jesús Almeyda, entrenador del Sevilla FC, tras los hechos ocurridos el pasado sábado en el encuentro frente al Deportivo Alavés. El árbitro del encuentro Iosu Galech Apezteguía sacó tarjeta roja al técnico argentino en el minuto 85 del encuentro. "¿Por qué me echas?", le insistió en reiteradas ocasiones al árbitro navarro que no encontró respuesta.

Al terminar el encuentro, el exentrenador de Chivas pidió perdón por su comportamiento y expresó que seguía sin saber el motivo de la expulsión. Aún así, el árbitro redactó un duro acta arbitral que hacía presagiar la dura sanción. Finalmente, este miércoles se ha confirmado que Almeyda estará siete partidos sin sentarse en el banquillo del Sevilla FC. Aún así, el club hispalense presentará alegaciones en las próximas horas para intentar rebajar la sanción.

Motivos de la sanción

Según la resolución, Almeyda ha sido castigado con dos partidos por protestas al árbitro principal, asistente o cuarto árbitro, en aplicación del artículo 127. A esta sanción se suma un encuentro por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado (artículo 121.3).

Además, el Comité le impone tres partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas (artículo 124) y un partido más por conducta contraria al buen orden deportivo.

Partidos que se pierde

De esta forma, Almeyda no podrá sentarse en el banquillo en un momento clave de la temporada. El técnico argentino se perderá los partidos ante Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia C.F, Real Oviedo y Atlético Madrid. El excanterano Javi Martínez será el encargado de dirigir al equipo en los próximos encuentros.