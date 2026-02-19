Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De canterano a entrenador del Sevilla FC: así es Javi Martínez, el técnico que dirigirá al club tras la sanción a Almeyda

El entrenador sustituirá a Almeyda para los próximos siete partidos

Javi Martínez junto a Matías Almeyda en un partido

Javi Martínez junto a Matías Almeyda en un partido / Sevilla FC

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Se llama Javi Martínez, tiene 37 años y será el técnico encargado de dirigir al Sevilla FC durante los próximos siete partidos tras la sanción impuesta a Matías Almeyda por el Comité de Disciplina. El hasta ahora segundo entrenador asumirá el mando del equipo en un tramo decisivo de la temporada para los próximos dos meses.

Martínez es un hombre de la casa. Canterano y sevillista de cuna. Se formó en los escalafones inferiores de la carretera de Utrera, militó en el Sevilla Atlético entre 2009 y 2011. En aquella etapa, como extremo derecho, compartió vestuario con futbolistas como Luis Alberto, Campaña, José Carlos o Juan Cala. No llegó a debutar con el primer equipo y posteriormente continuó su carrera en clubes como el Huesca o el Nástic de Tarragona, además de pasar por la cantera del Zaragoza.

De canterano a entrenador del Sevilla FC

Una vez colgadas las botas, tuvo claro que su futuro seguía ligado al fútbol. Licenciado en Ciencias del Deporte y con la licencia UEFA de entrenador, inició su trayectoria en los banquillos también en el Sevilla. Comenzó como scout y colaborando en tareas de cantera, antes de incorporarse al cuerpo técnico del Juvenil A. Debido a su buen hacer en el club, fue ascendiendo al Sevilla C y al Sevilla Atlético hasta que este verano dio el salto al primer equipo como asistente de Almeyda.

Noticias relacionadas y más

No será su primera experiencia al frente del banquillo sevillista. Ya dirigió al equipo en el Santiago Bernabéu tras la expulsión de Almeyda al descanso y también en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Levante con una dolorosa derrota. Ahora asumirá la responsabilidad durante la ausencia del técnico argentino, que se perderá los encuentros frente a Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia CF, Real Oviedo y Atlético de Madrid.

