Alineación probable del Sevilla en Getafe: el primer día sin Almeyda en la banda

La semana en el Sevilla Fútbol Club ha estado marcada por la sanción a Matías Almeyda de siete partidos sin dirigir al conjunto blanquirrojo en LaLiga tras ver la cartulina roja directa ante el Alavés en Nervión la pasada semana. Dicho hecho ha copado toda la actualidad sevillista en los medios de comunicación mientras que el propio Pelado, que confiará la dirección desde el banquillo a Javi Martínez, ha preparado un duelo trascendental a domicilio frente al Getafe.

Llegan con la moral alta los de José Bordalás con cuatro fechas consecutivas puntuando y ocho de doce puntos obtenidos en las mismas, algo que confronta con un Sevilla que saltará al Coliseum con la idea de sumar con un bloque arropado que sea sólido en defensa y que no cometa errores en la zaga que lo lleven al nerviosismo que suele aparecer en diferentes tramos de cada partido de esta temporada.

Con dos puntos de ventaja respecto al descenso, Matías Almeyda ha trabajado con Azpilicueta entre los presentes y apuntando de nuevo al once. Además del puntal en la retaguardia del de Zizur Mayor, Adnan Januzaj también se sumará a la expedición en la capital española. Marcao, Castrín, Oso y Vargas se quedarán en tierra por lesión y Juanlu y Jordán lo harán por sanción.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

"Nada va a correr con respecto a una decisión. El que toma las decisiones soy yo, por más que esté afuera. Confío en cada uno de ellos. Javi va a estar al costado del campo. Lo he conocido este año. Confío en él. Me gusta cómo trabaja. Por eso lo he aceptado. Tiene mucha capacidad y esto es un trabajo de equipo. Me tocará estar afuera todos estos partidos, estar a Javi. Lo verán de saco y corbata. Tiene que mostrar. Nosotros, desde algún lugar, darles información, que muchas veces son pocas, porque nosotros estamos planificando el juego. Y todo lo que respecta a los cambios estaremos en plena comunicación", dejaba claro Almeyda al ser preguntado por Javi Martínez, segundo entrenador y quien se hará cargo del Sevilla mientras que perdure la sanción al argentino, que ya afirmó que verá los partidos en el vestuario en este tiempo siempre que pueda.

Odysseas Vlachodimos, durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Las decisiones, que las tomará el de Azul, mirarán nuevamente a Odysseas Vlachodimos en la elección del portero. Ahí no hay ninguna duda que valga y es el griego quien juega por merecimiento y decreto cada semana. Sin Juanlu, sancionado, Carmona se verá obligado a actuar de carrilero con Azpilicueta, probablemente Nianzou en el eje, y con Kike Salas en defensa y con Suazo en la izquierda. Todos los defensores menos el moronero están apercibidos, por lo que si ven una amarilla se perderán el derbi.

También tiene cuatro cartulinas Lucien Agoumé, pero es difícil que Almeyda lo retire del once. Al fin y al cabo, a Getafe ha de ir a sacar los tres puntos sin pensar en futuros compromisos. Con el francés, Mendy y Gudelj pueden completar una medular más rocosa y pendiente del otro juego, del que gusta a los azulones, con Maupay y Akor Adams como delanteros.

El nigeriano, de hecho, debutó en el choque del año pasado en invierno como sevillista en el feudo getafense. Jugadores de ataque como Peque, Ejuke o Isaac Romero podrían entrar en la segunda mitad para buscar control, desequilibrio o trabajo en los minutos finales.