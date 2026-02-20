Sevilla FC
Getafe CF-Sevilla FC: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online
El conjunto sevillista no tendrá disponible en el Coliseum a Marcao, Castrín, Oso y Vargas por lesión ni a Juanlu y Jordán por sanción en un encuentro que lo dirigirá Javi Martínez en el banquillo blanquirrojo tras la grave sanción a Matías Almeyda
El Sevilla Fútbol Club tendrá otra final este domingo. Será en el Coliseum donde se citen los de Matías Almeyda, sancionado y con Javi Martínez ocupando su función, contra un Getafe Club de Fútbol que ha tomado aire en las últimas semanas y comenzará la jornada en decimoprimera posición con 29 puntos tras ganar los dos encuentros más recientes ante Alavés y Villarreal.
No será un escenario sencillo para los blanquirrojos, donde los azulones dirigidos por José Bordalás vencieron al submarino amarillo la pasada semana y empataron también ante el Celta a inicios de mes, siendo un campo imbatido en febrero y en el que los getafenses han recuperado el pulso en la competición.
Altas y bajas
Para la visita al sur de Madrid, el cuerpo técnico de Almeyda que comandará Javi Martínez, su segundo, contará con Azpilicueta y Januzaj. El navarro apunta al once mientras que el belga puede ser una opción para el segundo tiempo. Marcao, Castrín, Oso y Vargas, además de los sancionados Juanlu Sánchez, que vio doble amarilla ante el Alavés, y Joan Jordán, al que le cayeron dos partidos por la roja directa mostrada en los últimos minutos mientras calentaba.
Horario del partido entre Getafe CF y Sevilla FC
El Getafe Club de Fútbol de José Bordalás y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en la jornada 25 de La Liga EA Sports este domingo 22 de febrero a partir de las 14:00 en el Coliseum.
Los precedentes en el Coliseum son positivos para el Sevilla. En los diez enfrentamientos más recientes constan sólo dos derrotas en las últimas diez visitas, habiendo logrado seis triunfos y dos empates. Desde marzo de 2023 no pierde allí (2-0) y ha puntuado en sus últimas comparecencias, incluyendo un empate sin goles la pasada temporada y dos victorias el curso anterior (una en Copa y otra en Liga por 0-1 y 1-3).
Dónde ver por televisión el Getafe CF-Sevilla FC
El encuentro entre El Getafe Club de Fútbol de José Bordalás y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 25 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
