El mensaje de Matías Almeyda tras ser sancionado siete partidos: "Pido disculpas pero también las acepto"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla Fútbol Club, compareció ante los medios de comunicación tras el penúltimo entrenamiento de los blanquirrojos en la semana antes de medirse el domingo al Getafe en el Coliseum, confirmando a Adnan Januzaj entre los citados: "Sí, está en el grupo que va a viajar. A medida que pasan los días se va sintiendo mejor".

El Pelado habló por primera vez tras conocer su sanción y analizó lo sucedido la pasada semana en Nervión contra el Alavés.

Cómo ha sido la semana para Almeyda: "La semana obviamente ha sido un poquito diferente porque tenía que esperar qué iba a suceder. Y después la semana, con lo que respecta al fútbol, fue normal. Normal, con correcciones, pensando en el rival que vamos a enfrentar".

Getafe, próximo rival: "Vamos a enfrentar un rival que su estilo de juego lo tiene muy trabajado. Que son difíciles, que te dejan el alma en cada pelota. Tienen sus estrategias y los respeto. Y nosotros trataremos de hacer nuestro juego, sobre todo desde el plano de la tranquilidad. Sabemos que es uno de los rivales duros. Un rival que no concede espacio, que tiene gente de juego aéreo, que está organizado, que está ordenado. Vamos planificando el partido para tratar de sumar puntos".

Almeyda se explaya sobre la expulsión

Mensaje desde el club sobre las alegaciones tras la sanción: "Obviamente que estoy en pleno contacto tanto con el presidente como con el director deportivo y la gente del club con respecto a esto, pero no quiero que me saque el foco de lo que es el partido que vamos a enfrentar. Si tienen que sacar, sacarán".

Almeyda pide disculpas y espera disculpas: "Después del partido hablé con la mayoría de ustedes y remarqué cada punto. Lo que iba a suceder y el arrepentimiento mío por haberme equivocado por ser expulsado. Considero esto como una injusticia, porque no me voy a quedar injusto. Nada avala las reacciones de las personas, pero se podría haber evitado el lugar que yo no tendría que haber sido expulsado. Ahora, después si son siete, dieciséis, como querían mucho, quince, ya no depende de mí. Y lo que trato de hacer es enfocarme solo en lo deportivo y soportar lo otro, que creo que es injusto. Pero queda ahí. He pedido disculpas. Tanto para abajo no me tiro solo. Ya es demasiado y lo acepto. Y nada más, creo que todo lo que salga de mi boca está totalmente pensado constantemente. No sale solo de mi boca, si no sale siempre de mi corazón. Y como todos seres humanos nos equivocamos. Ahora, no hay insultos. Lo quiero remarcar. No hay insultos. Una cosa es que yo proteste por una acción y otra cuando una persona insulta a la otra o increpa a otra gente. Eso en mi caso no existe. Quiero remarcarlo porque aparte los hechos avalan eso. Después hay reacciones que podemos discutir, dependiendo cómo. Pero es algo que no considero que el arbitraje esté en contra mío, la verdad. Pido disculpas. También acepto disculpas. Soy una persona que sabe aceptar disculpas. Por ahora yo pedí disculpas".

Dirección de campo de Javi Martínez: "Nada va a correr con respecto a una decisión. El que toma las decisiones soy yo, por más que esté afuera. Confío en cada uno de ellos. Javi va a estar al costado del campo. Lo he conocido este año. Confío en él. Me gusta cómo trabaja. Por eso lo he aceptado. Tiene mucha capacidad y esto es un trabajo de equipo. Me tocará estar afuera todos estos partidos, estar a Javi. Lo verán de saco y corbata. Tiene que mostrar. Nosotros, desde algún lugar, darles información, que muchas veces son pocas, porque nosotros estamos planificando el juego. Y todo lo que respecta a los cambios estaremos en plena comunicación".

Almeyda no cree que se haya querido ejemplarizar con él: "No quisiera, y no pienso eso la verdad, porque eso sería que se hace diferencia. Y ustedes están viendo que no hay diferencia entre un entrenador y otro. Por lo menos, ¿no? Es lo que yo veo. Antes de los torneos te vienen a hablar. Viene el arbitraje, hay nuevas reglas, y todo se debe cumplir. Ya cuando nos pasamos de las reglas, digamos, que te juzgan. Pero no hay defensa. Entonces, hay una parte que para mí se tiene que corregir. La parte de poder hacer un descargo, un descargo ante un tribunal. Pero esto es para el bien de este fútbol, porque esto evidentemente mancha a un fútbol. Esto no le hace bien al fútbol. Esto lo perjudica. Pero yo soy de los que intenta hablar. Y cuando intenta hablar a veces molesta. Pero no para sacar un beneficio, sino porque todos trabajamos lo mismo. Miren todos los que somos. El fútbol nos da de comer. El arbitraje con nosotros nos da de comer el fútbol. Somos parte de este juego. Digo que no debería haber tanta... debería haber otro diálogo. Debería haber un diálogo más fluido. Y sí, ante el insulto, los referees tienen la potestad y el derecho de expulsar a la gente. Y después una ley pareja. Pero yo tengo que aceptar lo que pasó. Lo acepto injustamente. Tengo que pagar yo y bueno, no pasa nada. No pasa nada. No va a modificar mi manera de pensar. Hacia el fútbol. Hacia una Liga. Hacia una cultura. Hacia alguien que me da de comer y trabajar. Porque sé las convicciones que tengo y los valores que tengo. Y desde ahí nace, digamos, todo lo demás. Pido disculpas cuando son necesarias. Pero repito, acepto disculpas. Pido disculpas públicamente, no tengo vergüenza en pedirlas. Pero también acepto, porque todos nos equivocamos, ¿no? A no ser que exista la perfección en los seres humanos que pisamos esta tierra. No existe. Todos tenemos errores. Entonces desde ahí es la injusticia".

La reflexión de Almeyda tras su "injusta" expulsión: "La reflexión que hago es de injusticia total. Pago con las fechas pero no acepto. No va a modificar mi pensamiento porque mi reclamo en el terreno de juego excesivo era porque estaba pidiendo lo mismo que pido ahora. ¿Por qué fui expulsado? ¿Y qué hay? Después para dibujar todo, que partí la botellita, que no. Bueno, ahí es todo más fácil para juzgarme desde ese lugar y he escuchado algunas locuras que han dicho también que ahí no las comparto. He escuchado algunas cosas fuera de lugar porque quiere decir que todavía no han conocido a un tipo que les habla sin casete. Hablo, y me puedo equivocar cuando hablo, pero de ahí a muchas cosas que han dicho no todos. Porque he escuchado árbitros, exárbitros, hablar con una coherencia total. He escuchado gente que ha hablado desde un lugar que no tiene una amistad conmigo pero sí de un lado humano y desde un lugar que están viendo lo que pasó. Entonces, ¿qué reflexión, algo? Y la misma digo que no me gusta verme en esa situación de tener que estar pidiendo por qué fui expulsado y todo lo que conlleva eso. Porque creo que a su vez lograron lo que querían, que era sacarme de foco. Entonces es un aprendizaje para mí, porque yo tanto que le hablo a usted de tranquilidad, bueno, el que perdió la tranquilidad en ese momento ante una injusticia fui yo. Ahora, la injusticia está porque no hay nada, muchachos, no hay nada. Yo no hice nada para ser expulsado. Y de hecho, pero está bueno que algún día alguien que se equivoque diga me equivoqué y no pasa nada porque no estamos para juzgar a la gente acá. Nadie es quien para juzgar al otro. Yo, para mí, sí acepto cuando me equivoco. Me equivoqué por roja. Y pero, no sé, yo lo pongo a usted en lugar mío. ¿Se hubiesen ido? Si te expulsan te dan media vuelta y te vas. Y yo, mirá lo que les voy a decir. Y esto lo digo para que ustedes me respondan realmente pensando. Si esto que sucedió en este partido sucedía en la plaza, ustedes que llevan ocho meses conociéndome y alguno que me ha estudiado y que ha escuchado declaraciones mías podrá tomar un, digamos, como un pensamiento con respecto a lo que les voy a decir. Si esto pasaba en la plaza, está el mismo árbitro, sucede la misma situación. Yo me levanto. ¿Ustedes consideran que iba a ser lo mismo? Una vez contesten ustedes. ¿No saben? Yo hubiese actuado de la misma manera. Porque ¿saben cuál fue mi manera de actuar? Fui a preguntar y con las manos atrás. Un hombre con las manos atrás es un hombre indefenso. Un hombre que está hablando. Un hombre apuntador es el que busca. Un hombre que empuja, que toca es otro que busca. Este hombre que está acá se paró y escuchó y solo preguntó. En la plaza, en la esquina, acá afuera, yo hubiese actuado de la misma manera porque tengo esos valores. ¿Ok? Entonces considero que es injusto. Y siete partidos me querían dar, ¿cuántos decían? Dieciocho mil partidos y me dejaron afuera la mitad del torneo. Pero no importa. Hasta que la gente del club decida que tengo que estar, voy a estar con más pasión todavía. Con más ganas porque le agarro más amor a este equipo. Le agarro más cariño a los jugadores que entreno. Le agarro más pasión a la gente que va y paga una entrada. Y obviamente desde ahora en adelante, que he tratado de hacerlo, no hablaré nunca más con ningún árbitro. Ni para bien ni para mal. Listo. No considero que sea la manera, pero evidentemente no puedo. Yo no puedo. Otros por ahí sí, yo no. Entonces me pondré un cubrebocas. Pero busquen si en algún partido yo me insulto. No hay, entonces está bueno buscar. Yo no insulto, yo respeto a los seres humanos. Me gusta que me respeten. Eso sí".