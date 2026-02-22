El Sevilla vence en Getafe con un gol de Sow y gana distancia en la pelea por la permanencia (0-1)

El primer día del Sevilla Fútbol Club sin Matías Almeyda se saldó con victoria en el Coliseum ante un Getafe que se vio mermado desde el minuto 26 en el que Djené vio la roja directa por una dura entrada en la medular sobre Gabriel Suazo.

Antes de que dicha expulsión empezara a cambiar el guion del partido, sobre el feudo azulón hubo poco o ningún fútbol en un encuentro muy trabado sin ocasiones y con muchas interrupciones. Era de prever teniendo en cuenta que tanto Getafe como Sevilla son los dos equipos con menos tiempo de juego efectivo en lo que va de campeonato.

Entendió en los compases iniciales Mateo Busquets Ferrer que el choque iba a tener poca continuidad y mucho contacto y no mostró ninguna tarjeta hasta la roja directa a Djené. El togolés, en la línea divisoria, llegó tarde a un lance con Gabriel Suazo y lo pisó bruscamente a la altura del tobillo. No pensó el balear y el VAR no tuvo nada que objetar.

La acción, que condicionaría a la larga a los de José Bordalás, no intervino en un cambio de escenario en la primera mitad. El Getafe estuvo cómodo en defensa y en un partido tan cerrado no notó la inferioridad numérica.

El hecho sí que provocó modificaciones en el esquema de Almeyda, mutando del 5-3-2 inicial a un 4-2-3-1 con Suazo y Akor Adams en las bandas por delante de Kike Salas y Azpilicueta.

Con varios jugadores fuera de posición, Matías Almeyda usó el paso por vestuarios para retocar el once y dotar de más colmillo a un Sevilla cuya superioridad no la plasmaba en el césped. Adnan Januzaj y Chidera Ejuke sustituyeron a Batista Mendy y Gabriel Suazo, ganando el conjunto sevillista presencia en las bandas, donde minutos después terminaría naciendo el gol de Djibril Sow.

El impacto del belga y del nigeriano y el ajuste táctico del Pelado no llegó de inmediato. De hecho, los de Bordalás dominaron en las primeras acciones tras la reanudación, mientras el físico no desfallecía. En el 53', Tanguy Nianzou vio la quinta amarilla y se quedará sin jugar el derbi. La tarjeta del francés motivó al argentino a meter a Carmona por el central, devolviendo al eje a Azpilicueta.

Partido de la jornada 25 entre el Getafe y el Sevilla en el Coliseum / J.J.Guillen / EFE

Poco a poco se impuso el Sevilla y gozó cada vez más de llegadas sin intimidar realmente a David Soria, que cuando sí tuvo trabajo no fue capaz de atajar el buen remate de Sow.

El gol de los de Almeyda -hoy por primer día con Javi Martínez en la banda- que sería a la postre el único del encuentro nació en el renovado costado diestro con Carmona y Januzaj. El canterano aclaró para el belga y este buscó con un envío potente raso a Akor Adams en el área, que dejó el balón sutilmente para que Djibril Sow llegara desde segunda línea y anotara con un golpeo bajo.

Tardó mucho en reaccionar Bordalás y en agitar a un Getafe que veía cómo pasaban los minutos y el dominio de los blanquirrojos crecía. Chidera Ejuke, en una acción personal, tuvo el segundo en sus botas, pero se marchó desviado el disparo.

Sin mucha más historia en el Coliseum se llegó a los minutos finales y a un descuento en el que sí apretaron los azulones. Sería Martín Satriano quien tendría el posible 1-1, pero Odysseas Vlachodimos siempre deja su huella en cada partido demostrando que tenga poco o mucho trabajo siempre está presente para salvar a los suyos.

El 0-1 remonta al Sevilla hasta la undécima posición y empata a puntos al Getafe y al Girona con 29, metiéndole cinco de ventaja al descenso a 13 jornadas del final. Dos empates y una victoria son los resultados más recientes de los de Matías Almeyda, que han encontrado una pequeña mejoría desde el orden para ganar aire en una ardua lucha por permanecer a la que le quedan batallas por contar. Ahora sí, es momento de pensar en el derbi en el Sevilla Fútbol Club.