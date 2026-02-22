Gudelj dedica la victoria del Sevilla en Getafe a Almeyda: "Está siempre con nosotros"

Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla Fútbol Club, atendió a los micrófonos de DAZN tras la victoria ante el Getafe en el Coliseum gracias al gol de Djibril Sow en el segundo tiempo.

El serbio analizó el partido, le dedicó la victoria a Matías Almeyda y espera un Sevilla que lo deje todo en el campo en el derbi de la próxima semana.

Triunfo difícil de conseguir y agradecimiento a la afición sevillista: "Sí, ha costado, pero todos los partidos van a costar. Todos los partidos. Tú miras la liga, todo está cerca. Todos los partidos son difíciles y cada punto es bienvenido. Llevamos ya tres, cuatro partidos sin perder. Hoy ganamos y bien. Dedicamos esta victoria al míster. Y muy agradecido, como dices tú, a la afición, que no han dejado ni un asiento libre y están ahí siempre".

Sin Almeyda: "El vestuario es fuerte mentalmente. Estamos muy unidos. Sabíamos que le iban a caer unos partidos. Una pena que no puede estar, pero él está. Aunque no esté ahí en el banquillo, está siempre con nosotros. Nos ayuda mucho y por eso digo que esta victoria del grupo va dedicada al míster".

Apoyo a Almeyda: "Sí, total. Esto se saca adelante como familia y la familia se apoya. En lo bueno todos estamos. En lo malo se ve realmente quién te apoya. Y ahí estamos nosotros, para el míster. Está la afición y la verdad que no se necesita a nadie más".

Qué Sevilla espera en el derbi: "Hoy estábamos bastante bien organizados. Lo que falta es buscar un poco más el gol, tener más oportunidades. Pero bien, eso viene. Lo importante es que estemos organizados. Y lo que quiero ver es un Sevilla que se deja la piel en el campo. Que enseñe a todo el mundo qué significa jugar para el Sevilla FC. Y eso quiero ver en el siguiente partido".

Las palabras de Sow y Januzaj

Merecida victoria según Sow: "Es un triunfo muy importante, por los tres puntos y para demostrar que venimos mejorando. Hemos luchado como equipo y es algo merecido. Para mí con el Alavés fue un punto de oro pese a que se pudo ver como dos puntos perdidos, pero hay que seguir con la buena dinámica. La portería a cero es muy importante y esta semana hemos trabajado más en defensa. Mis compañeros me ayudan y eso me permitió también marcar, ahora viene una semana especial y daremos todo por la afición"

Adnan Januzaj, durante el partido entre Getafe y Sevilla en el Coliseum de la jornada 25 de LaLiga EA Sports / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Januzaj, ok físicamente: "Matías y Javi son dos personas fantásticas que nos cuidan y lo merecen. Hoy era muy importante ganar fuera de casa y antes de un derbi más aún. Y en el fútbol cuando no encajas es importante, hoy volví y físicamente me encuentro muy bien y trabajé mucho para estar de vuelta".