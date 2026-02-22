Matías Almeyda: "Ningún equipo está muerto con diez jugadores, no es fácil sacar ventaja"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla Fútbol Club, atendió a los micrófonos de DAZN al término del encuentro en Getafe en el que los sevillistas se llevaron un preciado triunfo del Coliseum gracias a un gol de Djibril Sow que nació en las botas de Januzaj y que pasó por las de Akor Adams.

El Pelado, que no se sentó en el banquillo y cumplió el primero de los siete de sanción, sí compareció tras el partido para analizar la victoria en un duelo en el que los de Bordalás se quedaron con diez en el 26' tras la roja directa a Djené.

Dificultad a la hora de comunicarse: "Agradecido al grupo de jugadores, agradecido a Javi, a todos los chicos que estuvieron en la banca. Y sí, se hace difícil, pero bueno, yo confío en la gente que trabajamos juntos y no queda más que confiar".

Dedicatoria de Gudelj a Almeyda por los tres puntos: "En principio soy un agradecido, como lo he dicho a lo largo del torneo, al grupo de jugadores que entreno por la predisposición, por la entrega, por las ganas, por la humildad de saber escuchar y por esta unión que vamos forjando partido tras partido. Y ya en la semana me han escrito cosas muy lindas ellas, ellos, y bueno, eso habla de un equipo, de un equipo que sabe lo que está jugando, un equipo que sufre, y ellos también sabían lo mal que me hizo todo esto a mí. Y bueno, creo que ese respaldo que se da, en este caso en el deporte, es muy fuerte".

Análisis del partido: "Partido dificilísimo, un partido donde cambia el rumbo, como nos pasó a nosotros la semana pasada. No es fácil jugar con 10, creo que por momentos se cerraban muy bien, no podíamos ingresar y el segundo tiempo, por intermedio de los cambios, intentamos abrirlos, y bueno, así llegó el gol. Tuvimos posibilidades de hacer algún gol más, sobre todo de contragolpe, que nos faltó el último pase. Y después, obviamente, yo creo que se cruzan muchas cosas por la cabeza, ganando poder empatarlo otra vez. Pero este equipo viene de ganarle a un equipo que juega en el Champions, la semana pasada. Entonces, no es fácil, no es fácil quedar con 10 y tampoco es fácil sacar de ventaja al hombre de más. Y creo que por momentos lo logramos".

Superioridad once contra diez: "Bueno, no es fácil. Nosotros el partido pasado con diez llegamos a ponernos ventaja. Entonces, no es fácil. Ningún equipo está muerto con 10 jugadores. Y sobre todo un equipo como este, que tiene muchas variantes de juego aéreo, de córner, de falta, de laterales, son peligrosos. Y bueno, creo que supimos soportar ese momento donde ellos ya vinieron al ataque en los minutos finales".

Derbi y palabras de Pellegrini tras la sanción a Almeyda: "Eso es fútbol. Es fútbol de hombres, de respeto, de honor. Y estamos hablando de un señor del fútbol. Entonces, lo dije previo al otro partido, admiración, respeto, agradecimiento. Y bueno, creo que no solamente yo vi la injusticia".