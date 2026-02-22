Las notas de los jugadores del Sevilla en Getafe: Sow y Januzaj firman la victoria

El Sevilla Fútbol Club venció en el Coliseum por la mínima a un Getafe que se quedó con uno menos en el 26' tras la expulsión de Djené por roja directa tras una patada a Suazo.

En el 64' anotó Djibril Sow tras una buena jugada que comenzó Adnan Januzaj y una dejada con clase de Akor Adams.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(7) Matías Almeyda: el primer día del Sevilla sin Almeyda en la banda se saldó con victoria. Salió con un 5-3-2 de inicio con Azpilicueta de carrilero diestro, algo extraño pero provocado por la roja a Juanlu y el apercibimiento de Carmona de cara al derbi, y tras el descanso sus cambios llevaron al equipo a la victoria. Entendió que la superioridad numérica debía comenzar en las bandas para encontrar espacios por dentro y en Januzaj nació el 0-1 de Sow.

Titulares

(7) Odysseas Vlachodimos: portería a cero, algo difícil de lograr en este Sevilla. Si la mantuvo fue gracias a la mano que le sacó a Satriano en los minutos finales. Hasta entonces apenas tuvo trabajo.

(7) César Azpilicueta: comenzó como carrilero largo en línea de cinco, actuó tras el descanso como lateral y cuando entró Carmona como central. El que ordena y da tranquilidad a una defensa del Sevilla que lo necesita todos los días en el campo. Mejor arropadito en el centro.

(4) Tanguy Nianzou: la amarilla que se buscó era totalmente evitable. Error absurdo de un jugador que no es capaz de tener continuidad nunca, esta vez por su culpa. Baja para el derbi.

(8) Nemanja Gudelj: esta tarde actuó como central, siendo el líbero en la defensa de cinco pero con Mendy y Agoumé por delante se limitó a ordenar en la zaga junto a Azpilicueta y Kike Salas. En los minutos finales evitó el peligro con despejes certeros. Lo ganó todo por arriba.

(6) Kike Salas: junto a Ejuke fue quien más cerca estuvo de anotar el gol de la tranquilidad en un cabezazo que se le quedó bajo el balón al ir a rematar. En crecimiento.

(5) Gabriel Suazo: se llevó una dura entrada de Djené en la roja que lo tuvo en el suelo varios minutos. En el descanso, sustituido. Habrá que ver durante la semana si el golpe no va a más.

(5) Batista Mendy: estuvo sobre el campo los 45 minutos iniciales hasta que Almeyda cambió el plan tras la superioridad numérica. Mejor que Agoumé, con más idea y criterio acerca de lo que demandaba el partido sin tener una participación alta en el juego.

(4) Lucien Agoumé: las cuatro cartulinas no lo cohibieron a la hora de ir a duelos divididos y hacer falta si era necesario. De hecho terminó con cuatro realizadas y jugándose la amarilla en alguna. Pudo resolver mejor en el contragolpe de los minutos finales y tener más efectividad en los pases.

(8) Djibril Sow: el Sevilla parece encontrar la mejor versión del suizo, actuando este como llegador. Así fue su gol al Alavés la semana pasada y esta al Getafe. Definió bien de primeras y acumula cuatro goles en la temporada.

Djibril Sow celebra tras anotar el gol durante el encuentro de LaLiga entre el Getafe y en Sevilla en el estadio Coliseum / J.J.Guillén / EFE

(6) Akor Adams: le regaló una gran asistencia a Djibril Sow con el exterior de su bota que vale oro. Cae demasiado en fuera de juego y no suele ponerse de cara a gol.

(5) Neal Maupay: más centrado en peleas en un duelo que se presuponía tal como fue.

Suplentes

(8) Adnan Januzaj: es quien más calidad tiene en las botas y lo demostró con un envío largo raso y con fuerza para Akor Adams en el gol de Sow. Aguantó la pelota en la derecha en los minutos finales, a los que llegó vaciado.

(6) Chidera Ejuke: cada vez que pudo intentó desbordar por la izquierda y generar peligro en acciones individuales.

(5) José Ángel Carmona: le dio más profundidad que Azpilicueta en la derecha y se asoció bien con Januzaj. En la acción del gol le aclaró al belga la zona doblándolo por fuera.

(1) Alexis Sánchez: ni rastro del jugador que firmó el Sevilla. Vaya contragolpe se cargó con un pase suyo...

(Sc) Peque: entró en el 88'.