Sevilla FC
Isaac Romero respalda que el Sevilla no entrene a puertas abiertas: "Es una semana especial, queremos estar tranquilos"
"No hay favorito en el derbi, en este tipo de partidos suelen pasar muchas cosas y no se sabe quién puede llevarse la victoria"
El Gran Derbi se acerca y este miércoles el Sevilla Fútbol Club ha vuelto a los entrenamientos tras la victoria en el Coliseum el pasado fin de semana. En la primera sesión, Matías Almeyda ha podido contar con Oso, que regresa a la dinámica grupal y trabaja para apuntarse al duelo del domingo en La Cartuja, en el que no estarán por lesión Marcao y Vargas y por lesión ni Nianzou ni Jordán por sanción.
Al término del primer test semanal en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, Isaac Romero ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa de jugador intersemanal.
Moral tras ganar en Getafe para afrontar el derbi: "Creo que es una victoria muy importante para nosotros, para poco a poco ir despegándonos de la zona de abajo de la tabla. Bueno, sí que nos da ese plus motivador para ahora afrontar esta semana especial con más ganas que nunca. Y bueno, pues a trabajar esta semana dura y nada, esperemos que sacamos lo más positivo del fin de semana".
Isaac se suma a la postura de no hacer entrenamiento a puertas abiertas
Decisión de no hacer entrenamiento a puertas abiertas: "Es una semana especial para nosotros. Creo que tenemos que trabajarla bien. Y bueno, también tenemos ese día que antes, como estos años atrás hemos ido al estadio a entrenar, creo que lo queremos aprovechar para entrenar lo que necesitemos, lo que nos haga falta para el partido. Bueno, como te he dicho, queremos estar tranquilos y también coger ese día para trabajar cosas que nos hagan falta para el fin de semana".
Si la decisión la tomara Isaac: "Habría que mirarlo de muchas maneras, pero es la que hemos decidido para estar más tranquilos y para, como te he dicho, coger ese día para trabajar lo que necesitemos".
Sentimiento de revancha tras la roja en el derbi de ida: "A mí me tocó entrar desde el banquillo y quizás entré con más energía de la cuenta, porque a veces eso puede pasar factura. Pero bueno, creo que a veces esas cosas ayudan para aprender, que no vuelvan a ocurrir y que el equipo acabe con once, que es lo importante para estos partidos".
Cómo se encuentra Isaac tras la llegada de Maupay y la pérdida de minutos: "Sinceramente estoy muy bien. Creo que estoy trabajando muy bien para cuando se me dé la oportunidad estar y ayudar al equipo. Al final son decisiones del míster que toma esa decisión de poner a los once titulares. Pero como te he dicho, estoy muy tranquilo porque sé que estoy trabajando para cuando se me dé la oportunidad aprovecharla como he hecho siempre".
No hay favorito para el derbi: "Para mí no hay favorito en el derbi. Si miráramos la clasificación, pues sí que están ellos por arriba. Pero para mí estos partidos se viven de otra manera. Creo que durante la semana no hay favoritos porque hay que esperar que llegue el partido. Porque al final en este tipo de partidos suelen pasar muchas cosas y no se sabe quién puede llevarse la victoria".
Un Sevilla más junto y que busca rapidez a la contra: "Lo iremos trabajando durante estos días, durante la semana. Creo que al final seguiremos haciendo nuestro juego. No sé si el míster cambiará algunas cosas, pero confiamos en el juego que nos dice el míster, en lo que estamos haciendo e intentaremos dar lo mejor de cada uno de nosotros para que salga lo mejor posible".
Cómo se vive la semana de derbi: "Al final es una semana especial aquí en Sevilla por este tipo de partido. Pero bueno, al final ya llevo un par de años aquí. Ahora lo vivo más tranquilo porque ya he podido estar en un par de derbis. Así que bueno, yo como mis compañeros, los canteranos que también llevan años aquí en el primer equipo, ahora lo llevo con más tranquilidad porque creo que es mejor para nosotros y para estar más tranquilo no pensar tanto en eso".
Nivel de Alexis Sánchez: "creo que estamos entrenando duro de cara a portería. Te hablo del tema de los delanteros. Creo que estamos haciendo todo lo posible y mejorando día a día para aprovechar las ocasiones que tengamos en los partidos, ayudar al equipo y a los compañeros. Y bueno, sobre Alexis, pues él nos ayuda mucho, nos aporta mucha veteranía. Está siempre haciendo piñas, dándonos consejos a todos. Y bueno, pues algún partido mal puede tenerlo cualquiera. Yo confío mucho en Alexis y él también me ayuda y me apoya mucho. Así que nada, yo contento con Alexis porque al final hace mucho equipo y está para ayudarnos y para aportar al equipo".
Sanción a Matías Almeyda: "Al final todos pensamos lo mismo, pero bueno, él está ahí para ayudarnos, para aconsejarnos. Y ahora la verdad es que no sé dónde se centrará el míster esta semana, pero esta semana atrás está Javi, que tiene la ayuda de Matías. Y al final ha salido todo muy bien y si le toca estar Javi otra vez, pues confiamos todos en él, le ayudaremos todos para que él esté tranquilo y que salga todo lo mejor posible a nuestro favor, para que todos estemos tranquilos".
Críticas a Isaac Romero: "Al final este mundo se mueve así. Tiene que haber crítica, tiene que haber buenos momentos, pero bueno, ahora me ha tocado a mí. Creo que la gente puede pensar a su manera, unos pensarán de uno y otros de otra, pero bueno, yo estoy aquí, sé que estoy trabajando, creo que estoy mejorando día a día para, como he dicho antes, cuando tenga la oportunidad dar todo lo que tengo, como en cada partido que he podido estar y para ayudar al equipo".
Mensaje e idea principal en el vestuario: "Que estemos tranquilos, que al final son todos partidos importantes que tenemos que salir con todo para sumar de tres en tres, que tenemos que hacer más piña que nunca, porque al final creo que estando todos unidos y trabajando duro y aprendiendo cosas todos juntos, pues poco a poco nos iremos despegando de la parte baja de la tabla como este fin de que ha sido una victoria importante y poco a poco sentirnos más tranquilos y que cada vez fluya más el juego que venimos trabajando".
