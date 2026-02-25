Oso, la novedad en el inicio de los entrenamientos del Sevilla de cara al derbi

El Sevilla Fútbol Club ha comenzado este miércoles en sesión vespertina los entrenamientos de cara al derbi sevillano del domingo en La Cartuja. Lo han hecho los pupilos de Matías Almeyda tras dos días de descanso en los que la plantilla ha descansado después de la importante victoria por la mínima con gol de Djibril Sow el pasado domingo en el Coliseum.

Ya fue claro Nemanja Gudelj, el capitán del conjunto blanquirrojo en el feudo del Getafe, pidiendo que en el derbi se viera un Sevilla "que se deja la piel en el campo y que enseñe a todo el mundo qué significa jugar para el Sevilla Fútbol Club".

De momento, lo que parece que no tendrá como destacado esta cita del fútbol sevillano a lo largo de la semana es entrenamiento a puertas abiertas en el Ramón Sánchez-Pizjuán mientras que el Betis sí abrirá La Cartuja para sentir el calor de los suyos. En el seno de Nervión se ha optado por la calma entre cuerpo técnico y vestuario y no se abrirá la sesión previa priorizando preparar al máximo el derbi.

Entrenamiento del Sevilla FC este miércoles en la CD José Ramón Cisneros Palacios / El Correo

Cuatro entrenamientos antes del derbi

El plan semanal del Sevilla para preparar el derbi ha comenzado esta tarde en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, con Oso entre los presentes en una sesión cuyas únicas bajas por lesión fueron las de Marcao y Rubén Vargas, quienes tienen muy difícil llegar al choque del domingo en el que no estará Tanguy Nianzou por sanción al ver en Getafe la quinta amarilla en una acción evitable.

Joan Jordán también deberá cumplir su segundo partido de sanción tras la roja directa que vio ante el Alavés mientras calentaba en los minutos finales.

Matías Almeyda también se sumará al capítulo de "ausentes" salvo que le concedan la cautelar, ya que no podrá estar en el banquillo y tendrá que ver el partido desde un palco o desde el vestuario cumpliendo el segundo de los siete de sanción.

Después de la sesión de este miércoles, la siguiente del Pelado será el jueves ya en horario matinal, prevista para las 10:00 horas como el entrenamiento del viernes y del sábado, todos ellos fijados en la ciudad deportiva, desde donde partirá el equipo a La Cartuja el domingo. La rueda de prensa de Matías Almeyda previa al derbi será el viernes a las 12:30 horas.