Los sevillistas viajarán a La Cartuja en tren para el Gran Derbi ante el Betis: un histórico convoy saldrá de Santa Justa

Los sevillistas se desplazarán hasta el estadio de La Cartuja en tren para poder disfrutar del derbi del próximo domingo ante el Real Betis Balompié. Los hinchas de Nervión viajarán en un único convoy especial que saldrá esa misma tarde desde Santa Justa, según adelantó el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en la Cadena Ser y ha podido confirmar El Correo de Andalucía.

Será la primera vez que los sevillistas jueguen de visitante el derbi en este estadio. Las obras del Benito Villamarín obligan a que esta situación se vaya a dar, al menos con el Betis como local, en tres ocasiones en la competición liguera. Es decir, serán mínimo tres, si no se enfrentan en otras competiciones. Luego, en caso de que el Sevilla FC juegue de local en La Cartuja por las obras de su estadio, la situación podría ser la inversa.

La Policía Nacional será la encargada de escoltar a los aficionados sevillistas de camino al estadio. La hinchada de Nervión se bajará en el apeadero y tendrá que ser acompañada hasta el interior de La Cartuja.

La ciudad estará blindada

Casi 400 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad de Sevilla en el operativo del Gran Derbi, que comenzará el sábado y finalizará con el encuentro entre Betis y Sevilla a las 18.30 horas.

Francisco Toscano destacó tras la Junta de Seguridad celebrada el pasado martes que "el dispositivo contará con la presencia de 394 agentes de la Policía Nacional, distribuidos en diez unidades operativas, un despliegue que responde tanto al carácter de alto riesgo del partido como al escenario extraordinario de La Cartuja".

El dispositivo comenzará el día antes para evitar enfrentamientos entre aficiones. De hecho, los agentes se desplegarán en los puntos calientes donde se prevé la presencia de grupos ultras de ambos equipos. Además, se reforzará la vigilancia en los alrededores del estadio, los hoteles de concretación y las rutas para los desplazamientos