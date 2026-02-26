Oficial: el Sevilla ata a Patrik Mercado, primer fichaje para la próxima temporada

Ya es oficial. El Sevilla FC ha confirmado el fichaje de Patrick Mercado tras alcanzar un acuerdo con Independiente del Valle para la compra de los derechos federativos del futbolista.

Según la filosofía del propio club, el equipo de scouting y Antonio Cordón ven con muy buenos ojos la llegada del centrocampista ecuatoriano para buscar su revalorización. A sus 22 años, Mercado llega avalado por una temporada de alto rendimiento y reconocimientos individuales en su país.

Además del ecuatoriano, la próxima temporada llegará a las filas el lateral derecho Juan Iglesias que tiene un preacuerdo con el Sevilla FC para las próximas cuatro temporadas tras finalizar su contrato con el Getafe CF. Este fichaje aún no se ha hecho oficial.

Patrick Mercado, el mejor jugador de la liga de Ecuador

El centrocampista, de perfil ofensivo, ha sido distinguido como mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador. En el curso 24/25 firmó siete goles y once asistencias, cifras que lo han colocado entre los futbolistas más determinantes de su campeonato.

La operación, según ha confirmado el propio Sevilla FC, queda sujeta a la ejecución de la transferencia por parte del club hispalense, por lo que el jugador no se incorporará a la disciplina sevillista hasta el mercado de verano 2026/27.

Mercado, internacional con Ecuador

En cuanto a la trayectoria profesional, el ecuatoriano ya ha dado el salto a la selección absoluta. Mercado ha disputado tres partidos con Ecuador, todos correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial 2026. En esa cita, la ‘Tri’ ha quedado encuadrada en un grupo con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, el Sevilla se adelanta al mercado asegurándose un perfil joven y de proyección, aunque su llegada a Nervión no se producirá hasta el próximo verano, una vez se formalice el traspaso en los términos acordados.