Oso y Castrín confirman buenas sensaciones a tres días del derbi

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a tres días del derbi sevillano en La Cartuja, al que los de Matías Almeyda llegan con la moral recuperada tras la victoria de mérito en el Coliseum.

Comenzó este miércoles en sesión vespertina el plan del conjunto nervionense de cara al duelo del domingo contra el Betis en un entrenamiento en el que tanto Oso como Castrín estuvieron con el grupo. Mientras que el lateral izquierdo entró en la dinámica habitual por primer día, para el central canterano no fue la primera comparecencia tras su lesión, puesto que ya se dejó ver la pasada semana.

La sesión de los de Almeyda arrancó con una charla distendida en la que el Pelado tomó la voz alrededor de un minuto antes de que los primeros ejercicios físicos empezaran mientras que el técnico de Azul se divertía con su cuerpo técnico dando toques sin que el balón cayera al suelo.

Marcao y Vargas, bajas para el derbi al igual que los sancionados Nianzou y Jordán

Salvo sorpresa, Rubén Vargas será baja para el derbi en La Cartuja. El suizo se lesionó a finales de noviembre en Cornellà, estuvo casi dos meses en el dique seco y reapareció ante el Celta de Vigo sin estar todavía al 100%. Aquello ocurrió el 12 de enero, y desde entonces no ha estado el de Adligenswil en ninguna sesión grupal. Con todo lo que queda de Liga por delante arriesgarlo quizás en el derbi no fuera lo más indicado en el caso de que llegara justo a tal evento.

Se suma así Vargas a la baja de Marcao por lesión, que no jugará en lo que queda de temporada, y a las de Tanguy Nianzou y Joan Jordán por sanción. El francés cumple ciclo de amarillas tras una entrada evitable en la medular en Getafe, y el de Regencós su segundo encuentro tras la roja vista ante el Getafe.

Con estas cuatro bajas y las recuperaciones de Oso y Castrín afrontará Matías Almeyda tanto la sesión del viernes, tras la que hablará en la previa del derbi, como la más inminente el sábado, que será a puerta cerrada tras así estimarlo tanto cuerpo técnico como jugadores, sin contar con el aliento de la afición en el Ramón Sánchez-Pizjuán.