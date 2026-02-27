Alineación probable del Sevilla ante el Betis en el derbi: retoques en el once de Almeyda

Quedan dos días para El Gran Derbi. El Sevilla Fútbol Club visitará este domingo el estadio de La Cartuja para medirse al Real Betis Balompié en el segundo enfrentamiento entre ambos de la temporada. Para ello, Matías Almeyda confirió dos días de descanso a la plantilla antes de volver el pasado miércoles a la faena en sesión vespertina en una tarde en la que hubo buenas noticias en el entrenamiento.

A la enfermería nervionense, normalmente repleta de jugadores, tan sólo quedan dos por volver. Uno de ellos es Rubén Vargas, cuya reaparición se vislumbra ya en el horizonte y podría empezar a entrar en el grupo la próxima semana, mientras que Marcao es baja para lo que resta de temporada. Tanguy Nianzou y Joan Jordán también se perderán el derbi, pero por sanción.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Almeyda, continuidad a la idea de los últimos tres puntos

El Pelado, que tampoco estará en el banquillo por sanción y cumplirá su segundo encuentro de los siete por la roja que vio ante el Alavés, ha preparado la semana con tranquilidad en sus jugadores y optando por la privacidad, ya que el habitual en los últimos derbis, entrenamiento a puertas abiertas, no se llevará a cabo esta vez el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los jugadores, con sus declaraciones esta semana en los medios, han defendido la postura tomada en toda la entidad de unir fuerzas y aprovechar al máximo todo lo que dé la sesión sabatina, seguramente por la mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

Bajo esa premisa y con Oso y Andrés Castrín de vuelta, a Matías Almeyda se le abren opciones para configurar el once que pondrá en liza en La Cartuja, pudiendo llegar a repetir línea por línea sin Nianzou el que lo llevó a ganar al Getafe.

Odysseas Vlachodimos es fijo bajo palos y será el encargado de guardar la portería sevillista ante el Betis. El siempre crucial guardameta griego comenzará la defensa de un Sevilla que puede formar con Juanlu o Carmona en el carril diestro de la línea de cinco -es la principal duda de la zaga-, y con Azpilicueta, Gudelj y Kike Salas en el eje junto a Gabriel Suazo en la izquierda. Ya está de vuelta Oso, pero el canterano será seguramente una buena opción para el técnico de Azul en la segunda mitad para refrescar la marca de Antony.

Batista Mendy y Lucien Agoumé son inamovibles en el doble pivote y a ellos los acompañará Djibril Sow, destapado como llegador y recordando por momentos a aquel jugador que firmó el Sevilla desde el Eintracht. El suizo será el hombre que aparezca desde segunda línea y que ayude a los franceses en la resta cuando esté en bloque bajo el equipo.

Akor Adams, con seis dianas, es el máximo artillero de los nervionenses en Liga y será titular, pero su acompañante puede no ser Neal Maupay como en los últimos partidos y que Isaac Romero recupere su sitio junto al nigeriano.

Fue el canterano quien habló ante los medios el miércoles y en un derbi es importante el veneno de la casa. Todo ello puede hacer que Almeyda retoque la delantera y también una defensa que tendrá que estar muy concentrada para trabajar en sumar uno o tres puntos en el segundo derbi de la temporada.