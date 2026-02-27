Matías Almeyda: "Debería ver el derbi dentro de la cancha, es una injusticia, no haré nada fuera de la ley"

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla Fútbol Club, compareció ante los medios de comunicación antes del derbi sevillano de este domingo en el estadio de La Cartuja.

El entrenador argentino, repasó la actualidad, dio el parte de bajas y analizó la situación de cara al derbi del domingo

Derbi: "Es un partido muy lindo, la ciudad se divide en dos para este partido, es un partido muy especial si, pero para nosotros todos los partidos son importantes, el objetivo nuestro es salvar la categoría, pero si ganamos este partido podré dormir dos semanas tranquilo, además sería una caricia para el alma del aficionado". "El partido lo veré donde me digan, lo que sé es que no lo voy a ver es en el terreno de juego por una injusticia. Gritaré gol en cualquier parte".

Manera de jugar del Sevilla.: "El objetivo está claro, reconociendo que es un partido que lo espera la gente. Es la fiesta de esta ciudad. Pero sabemos lo que nos estamos jugando y lo que tenemos que ir a buscar. Evitaremos ciertas cosas en las que nos sacaron ventaja el partido pasado".

Favoritismo "Para estos partidos no hay favoritismo, debemos de reconocer que el betis está mejor mejor que el equipo, pero es un partido que que juegan once contra once y que los jugadores lo dejaran todo en el campo".

Manuel Pellegrini: "Conozo a Manuel y es un entrenador que merece todos mis respetos, es humilde, trabajador, se merece todos mis respetos".

Entrenamiento a puerta cerrada: "Lo vivimos todo con una intensidad alta, no por el derbi sino por lo que se juega el club. En el derbi todos quieren participar pero nuestra historia es más profunda. Los resultados a favor dan dos días de tranquilidad pero luego hay que seguir como siempre. Hemos tomado una decisión entre todos para aprovechar ese día. Esperemos dar a la gente una alegría para disfrutar juntos, igual hacemos entonces dos entrenamientos a puerta abierta".

Januzaj: "Bueno creo que participó en algunas acciones buenas, como el pase del gol en el último partido y tiene probabilidades de jugar el derbi".

Dónde va a ver Almeyda el derbi: "Grité el gol en la cabina de Getafe. Voy a ver el partido donde no lo tengo que ver, donde me indiquen. Yo debería verlo dentro de la cancha, porque hubo una injusticia. Luego acato todo tipo de órdenes. No quieren que esté en el vestuario. Igual lo veo aquí. No haré nada fuera de la ley. Veremos dónde lo veo. Vuelvo a confiar en los que están y lo harán a la perfección".

Sow: "Siempre que se ganan los partidos parece que los jugadores brillan más. Yo les veo todas las semanas y siempre dejo el resultado fuera. Es uno de los jugadores con mejor porcentaje de efectividad en sus pases pero cuando se gana sobresale más. Una de sus características es llegar desde atrás. No me quedo con un jugador, sino con todos ellos. Lo vienen dejando todo y nos alegran los resultados positivos".

Importancia de ganar el derbi: "Sumar es importante. Siempre que se juegan los derbis es lindo ganarlos, significan un montón de cosas, quedan en la historia y tienen muchas cosas diferentes a otros partidos. Pero necesitamos puntos. Sacar algo positivo es una caricia al alma de nuestra gente y a nosotros mismos, aunque no define nada porque quedan muchos partidos por delante".

Manuel Pellegrini: "¿Pellegrini, reservón? Opinar es gratis. El día que haya que pagar 50 céntimos por opinar se modifica el mundo. Los chilenos deberían estar agradecidos a Pellegrini, que ha dejado al país muy alto. Donde estuvo es respetado y le fue bien. Lleva su bandera detrás, la de Chile, representa a un país. Nosotros tuvimos la guerra Messi-Maradona y no nos pusimos de acuerdo siendo los dos nuestros. Como argentino le tengo un respeto enorme al pueblo chileno y a Pellegrini, porque los entrenadores sabemos todos cómo somos. Manuel es serio, humilde, trabajador, le ha dedicado la vida al fútbol. Saquen otro Pellegrini, por el bien de Chile, solo tienen a uno. Valórenlo".

Suazo marcará a Antony: "Detenerse solo un jugador sería un error porque el Betis tiene un gran equipo y desequilibrio en otros sitios. Veremos cómo le hacemos daño a ellos y estamos atentos a que no desarrollen todo su potencial".